В Бишкеке "Мерседес" врезался в автобус, пострадали 8 человек

Сегодня, 26 ноября, по предварительным данным легковой автомобиль марки "Мерседес Бенц" направляясь с востока на запад на большой скорости совершил столкновение с муниципальным автобусным маршрутом №23 на пересечении улицы Барпы Алыкулова и Жайыл Батыра (в районе ТЭЦ-2). Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, пострадали 8 человек, 5 из них пассажиры автобуса, 3 пассажира находились в салоне легкового авто. Они доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники УПСМ по ГУВД г. Бишкек. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля нарушил ПДД.