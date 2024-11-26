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В Бишкеке "Мерседес" врезался в автобус, пострадали 8 человек

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Сегодня, 26 ноября, по предварительным данным легковой автомобиль марки "Мерседес Бенц" направляясь с востока на запад на большой скорости совершил столкновение с муниципальным автобусным маршрутом №23 на пересечении улицы Барпы Алыкулова и Жайыл Батыра (в районе ТЭЦ-2). Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, пострадали 8 человек, 5 из них пассажиры автобуса, 3 пассажира находились в салоне легкового авто. Они доставлены в больницу.

На месте работают сотрудники УПСМ по ГУВД г. Бишкек. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля нарушил ПДД.


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URL: https://www.vb.kg/441064
Теги:
ДТП, автомобили, общественный транспорт, пострадавшие
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