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Таласзеленхоз оштрафован за нарушения экологических норм

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В ходе проверок инспекторы Таласского управления Службы экологического и технического надзора выявили нарушения экологических норм и наложили штрафы на сумму более 40 тысяч сом, сообщает пресс-служба Минприроды КР.

Штрафы получили:

Гражданка Г.А. – 11 000 сом за нарушения экологической экспертизы и правил использования земель;

Гражданин С.Д. – 3000 сом за нарушение норм использования земель;

Муниципальное управление г. Таласа – 13 000 сом;

Муниципальное предприятие ""Таласское зеленое хозяйство"" – 13 000 сом.

Проведены разъяснительные беседы с предприятиями по вопросам охраны воздуха, а также обсуждены меры по рекультивации карьеров и состоянию свалок с мэрией

Министерство природных ресурсов просит сообщать о выявленных экологических нарушениях по номеру 108.

Цель проверок – защита природы и повышение экологической грамотности населения.


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URL: https://www.vb.kg/441067
Теги:
нарушения, Талас, экология
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