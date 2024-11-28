В Госдуму РФ внесут проект о запрете на получение гражданства мигрантами

Депутаты Госдумы РФ от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесут в Госдуму пакет законопроектов, которыми, в частности, предлагается запретить получение вида на жительство или гражданства трудовыми мигрантами. Соотвествующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен во вторник на рассмотрение Госдумы.

"Представляется целесообразным, чтобы в основные принципы и элементы системы организованного набора были включены следующие предложения… Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ ("вида на жительство"), а также гражданства Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту.

В проекте федерального закона уточняется, что организованный набор - это комплекс мероприятий по организованному привлечению иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории России, определяемый в соответствии с настоящим федеральным законом, иными федеральными законами и международными договорами.

В сопроводительных документах также предлагается запретить въезд на территорию России членам семей, а также близким родственникам иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора.

Проектом предлагается ограничить продолжительность пребывания трудового мигранта на территории России сроком действия трудового договора, по истечении которого работник должен выехать, а работодатель обязан обеспечить обратный выезд своего работника из РФ, а также запретить иностранному работнику переходить к другому работодателю, находясь на территории РФ, и в случае досрочного расторжения трудового договора, работодатель обязан обеспечить выезд работника за пределы страны.

Также для обеспечения обратного выезда, включая случаи принудительной депортации, работодатели должны будут вносить средства на специальный депозит либо предоставлять банковскую гарантию, эта сумма должна покрывать все расходы, связанные с обратным выездом мигранта из России, и наличие такого финансового обеспечения должно стать обязательным условием для разрешения въезда на территорию России.

Кроме того, законопроектом устанавливается, что организациям, осуществляющим образовательную деятельность, проводящим государственное тестирование по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации в отношении иностранных граждан, запрещается передавать право по проведению таких экзаменов иным организациям и индивидуальным предпринимателям.

"СРЗП настаивает на ограничении свободы перемещения мигрантов по России и по территории региона, в котором они работают. Проживать иностранные работники должны в специализированных закрытых трудовых поселках, а расходы по их созданию должны взять на себя работодатели. Переходить на работу на другое предприятие мигрантам нужно запретить, а в случае досрочного расторжения трудового договора, работодатель обязан обеспечить выезд работника за пределы Российской Федерации", -рассказал РИА Новости лидер эсеров Сергей Миронов.

Он отметил, что современная миграционная политика не учитывает геополитических и геоэкономических изменений, происходящих на территории Средней Азии, не учитывается внешнеполитический разворот отдельных государств в сторону углубления взаимодействия со странами НАТО.

Как считает Миронов, помимо активизации экономических и торговых связей, это сопровождается усилением военно-технического сотрудничества, а также сотрудничества по обмену разведывательными данными, и все эти процессы происходят на фоне окончательного превращения массовой миграции в разновидность гибридного оружия, а манипулирование миграционными потоками – в один из способов ведения современных гибридных войн.