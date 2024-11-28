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В Нарынской области запускаются три новые женские креативные лаборатории

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- Светлана Лаптева
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ПРООН запускает три новые женские креативные лаборатории в селах Ат-Башы, Кочкор и Кызарт с целью поддержки женщин в Нарынской области. Данная инициатива будет реализована Общественным Фондом "Альянс Тренеров и Консультантов – ОФ АТиК" и Общественным Объединением "Нарынский центр экономического развития".

Женская креативная лаборатория - это инклюзивное, безопасное, творческое пространство, созданное для девушек и женщин, которые хотят развиваться в креативных индустриях. Это площадка, чтобы делиться своими идеями, найти поддержку и строить полезный нетворкинг.

Лаборатории нацелены на поддержку женского предпринимательства и расширение возможностей женщин в креативных индустриях путем обеспечения доступа к образовательным и информационным ресурсам и предоставления безопасного рабочего пространства.

Основные направления деятельности лабораторий задаются существующей концентрацией бизнеса и потенциалом роста традиционных секторов через развитие креативных навыков и креативного предпринимательства. Таким образом, новые лаборатории в Нарынской области сфокусированы на развитии туризма, ремесёл, создания высокомаржинальных продуктов на основе трав и ягод, традиционно выращиваемых в данной области, а также обучения резиденток цифровым навыкам маркетинга и электронной коммерции.

Успешный опыт Лаборатории в Оше в 2022 году позволил запустить пространства в Джалал-Абадской и Баткенской областях в 2023 году. Применяя человеко-ориентированный подход и принципы инклюзивности, лаборатории стремятся создать эффект на нескольких уровнях: от бенефициарок к партнерам и сообществам.

"Мы видим, как созданные Женские креативные лаборатории на юге страны помогают раскрывать творческий потенциал женщин и укреплять их роль в обществе. Более того, они становятся устойчивой и динамичной моделью взаимодействия женщин-лидеров с местными властями и партнерами по развитию. ПРООН продолжает поддерживать проекты, которые способствуют гендерному равенству, и мы гордимся тем, что вместе с нашими партнерами создаются возможности для самореализации женщин и повышения благосостояния общества", - отметила Моника Ризал, заместитель Постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане.

Ожидается, что лаборатории начнут полноценную работу в декабре 2024 года. В течение последующих шести месяцев они окажут поддержку для 300 женщин в указанных локациях. Помимо этого, более тысячи местных жителей присоединяться к лабораториям через публичные мероприятия, совместные инициативы и бизнес-проекты.

Если вам интересна сфера женского предпринимательства и креативной экономики, можете обращаться по следующим контактам: atiksiyb@gmail.com по Женской креативной лаборатории в селе Кочкор, janaramusaeva@gmail.com и dinarausupova782@gmail.com по Женской креативной лаборатории в селах Ат-Башы и Кызарт.

Женские креативные лаборатории созданы в рамках Акселератор лаборатории ПРООН и проекта "Содействие торговле в Центральной Азии" при финансовой поддержке Министерства Иностранных Дел Финляндии.


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URL: https://www.vb.kg/441078
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