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Правительство Узбекистана решило построить новый Ташкент

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- Светлана Лаптева
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Правительство Узбекистана решило построить новый Ташкент из-за роста населения, пробок и резкого уменьшения зеленых насаждений в столице. По данным властей, строительство будет осуществляться в 6 этапов и на 1-м этапе будут построены культурно-просветительские здания. Первым таким объектом станет культурный центр имени Алишера Навои. Его спроектировала британская компания Zaha Hadid Architects.

Директор компании выступил на презентации проекта и рассказал о дизайне и стиле проекта. Здание сравнивают с горами, оно стилизовано именно в их форме. Поскольку зима в Узбекистане очень холодная, а лето очень жаркое, мы уделили особое внимание циркуляции воздуха, отоплению и охлаждению здания", - говорит директор Zaha Hadid Architects Паоло Матьюзи.

"Наибольшее внимание мы уделили климатическим условиям. Наша первая задача обычно состоит в изучении погоды данной местности. Это регион, где лето очень жаркое и продолжительное, а зима короткая, но очень холодная. Исходя из этого, мы использовали минимализм и методы пассивного дизайна. Мы решили, что только так можно закрепить и национальную культуру, и немного отступить от привычного. На эту работу мы потратили несколько месяцев. Не могу сказать о стоимости проектирования, потому что это тайна и бюджет наших заказчиков", - говорит Паоло Матьюзи.

На данный момент проблемы города Ташкента ни для кого не являются секретом. Постоянные заторы на дорогах, сокращение зелени, ухудшение состояния окружающей среды, беспорядочное строительство, перенапряжение канализации и функционирующей инфраструктуры вызывают беспокойство. В таких условиях основная цель строительства Нового Ташкента - снизить нагрузку, - говорит градостроитель, член правления Умиджон Файзиев. Сейчас Ташкент является крупнейшим городом Центральной Азии, наша столица на пути к тому, чтобы стать мегаполисом. Но к этому нужно подготовиться. Конечно, можно уплотнять инфраструктуру на имеющейся территории, но это повлечет как экономические, так и социальные проблемы. Исходя и этого, а также для снятия нагрузки на центр Ташкента, уменьшения транспортного трафика, запланировано создание Нового Ташкента.

На вопрос нашего корреспондента о том, чем же строительство Нового Ташкента поможет решению вышеуказанных проблем, Файзиев ответил, что во-первых, "умным" размещением административных зданий столицы, которые будут комплексно сконцентрированы, во-вторых, разуплотнением центра столицы путем создания "субцентров".

По словам руководителей проекта, Новый Ташкент будет строить не только Узбекистан. На данный момент интерес проявили инвесторы из Китая, Великобритании, Турции и России. Правда, пока неизвестно, вложат ли средства инвесторы из этих стран.

По словам представителей дирекции, Новый Ташкент станет "жемчужиной Центральной Азии". Это будет достигаться за счет экологически чистой, зеленой территории. Вместе с тем, это не означает, что "старый Ташкент" будет брошен и отойдет на второй план. Цель - органически соединить оба города, сделать их удобными для населения, безопасными и "умными". Наряду с этим, 35% территории Нового Ташкента займут парки и сады, новый город будет экологичным.

Недавно, когда Kun.uz интервьюировал градостроителей и экспертов рынка жилья, эксперты увидели наибольшую опасность в канализации. Поскольку существующая канализация устарела, модернизировать ее сразу невозможно. Но новое строительство ведется вразрез с возможностями нынешней канализации. Будет ли канализация Нового Ташкента подключена к нынешнему Ташкенту? По словам чиновников, этого не произойдет, будет создана отдельная инфраструктура.

Напоминаем, что по проекту собираются строить в 6 этапов. Это означает, что строительные работы будут продолжаться как минимум до 2050 года. В результате есть надежда, что все административные здания будут перенесены, централизованы и давление на Ташкент снизится. На следующих этапах проекта будут построены жилые дома и социальные объекты.

Источник: kun.uz


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URL: https://www.vb.kg/441083
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