Международная волонтерская программа "Миссия ДОБРО" снова в Кыргызстане

В Кыргызстане в третий раз осуществляется проект Россотрудничества, российской Ассоциации волонтерских центров и кыргызских партнеров "Миссия ДОБРО". В Бишкеке и Оше находятся специалисты по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

С 17 ноября в Оше работают опытные психологи и дефектологи. С 27 ноября по 10 декабря российские волонтеры-психологи, педагоги, учителя из Москвы, Екатеринбурга, Новочебоксарска, Пензы будут работать Бишкеке.

Цель волонтерской Миссии – обучение специалистов Кыргызстана современным методикам работы с людьми с ОВЗ, пожилыми, беспризорниками, людьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также проведение консультаций для родителей особенных детей.

В Бишкеке проект осуществляется совместно со столичным Реабилитационным центром для лиц с инвалидностью "Аяр", а в Оше с Ошским реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья с опорно-двигательными нарушениями и Специальная общеобразовательная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей г. Ош.

Специалисты будут работать на базе центра "Аяр"

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Международная волонтерская программа "Миссия ДОБРО" – программа помощи со стороны российских высококвалифицированных специалистов тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, в разных странах мира. Программа реализуется Россотрудничеством и Ассоциации волонтерских центров с 2021 года.