В КР планируют построить завод по производству деталей для умных домов

Президент Садыр Жапаров посетил Федеративную Республику Германия с официальным визитом с 25 по 27 ноября. В рамках визита в Берлине был подписан Меморандум о сотрудничестве между Центром государственно-частного партнерства (ГЧП) при Национальном агентстве по инвестициям КР и компанией SBS Holding. Документ касается реализации проекта ГЧП по строительству и эксплуатации завода для производства деталей умных домов. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

По информации ведомства, проект направлен на использование передовых строительных технологий для создания экологически безопасных умных домов. Технология CBS позволит снизить затраты на строительство и эксплуатацию зданий, а также уменьшить выбросы CO2.

В августе 2024 года представители SBS Holding посетили Кыргызстан, чтобы осмотреть возможные площадки для завода. По итогам визита было принято решение о сотрудничестве.

Проект предусматривает применение инновационных материалов и технологий, что улучшит качество и доступность жилья для граждан. Это также станет важным шагом в устойчивом развитии строительной отрасли Кыргызстана.