Погода
$ 86.76 - 87.17
€ 90.30 - 91.25

В КР планируют построить завод по производству деталей для умных домов

311  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров посетил Федеративную Республику Германия с официальным визитом с 25 по 27 ноября. В рамках визита в Берлине был подписан Меморандум о сотрудничестве между Центром государственно-частного партнерства (ГЧП) при Национальном агентстве по инвестициям КР и компанией SBS Holding. Документ касается реализации проекта ГЧП по строительству и эксплуатации завода для производства деталей умных домов. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

По информации ведомства, проект направлен на использование передовых строительных технологий для создания экологически безопасных умных домов. Технология CBS позволит снизить затраты на строительство и эксплуатацию зданий, а также уменьшить выбросы CO2.

В августе 2024 года представители SBS Holding посетили Кыргызстан, чтобы осмотреть возможные площадки для завода. По итогам визита было принято решение о сотрудничестве.

Проект предусматривает применение инновационных материалов и технологий, что улучшит качество и доступность жилья для граждан. Это также станет важным шагом в устойчивом развитии строительной отрасли Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441086
Теги:
Германия, строительство, Кыргызстан, жилье
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  