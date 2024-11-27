Сегодня в Бишкеке возможны перебои с отоплением и горячей водой (причины)

Сегодня, в связи с ожидаемым повышением температуры до +18°С, МП "Бишкектеплосеть" проведет работы по перераспределению тепловой энергии между ТЭЦ-1 и котельной "Бишкексельмаш". Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Цель мероприятий - устранить утечку на магистральном трубопроводе диаметром 720 мм, расположенном на пересечении улиц Шабдан Баатыра и Достоевского.

В процессе переключений может быть кратковременное снижение температуры горячего водоснабжения и отопления в отдельных районах города. Работы направлены на улучшение гидравлического режима и теплоснабжения, а также на предотвращение возможных последствий в холодный период.

Трубопровод, на котором будет проводиться ремонт, был введен в эксплуатацию в 1989 году и полностью отслужил свой нормативный срок, требуя капитального ремонта.