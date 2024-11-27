Кыргызстан предложил Японии проекты в области экологии

Посол Кыргызской Республики в Японии Эркинбек Осоев встретился с мэром Нуматы Минору Хошино и представителями бизнес-ассоциации CHIMORI. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, обсуждены перспективы сотрудничества в экологии, лесовосстановлении, экотуризме и устойчивом развитии.

Посол представил проекты Кыргызстана, такие как "Жашыл Мурас", и предложил сотрудничество, включая подписание Меморандума между Нуматой и Джалал-Абадом, обмен опытом в деревообработке и строительстве малых ГЭС.

Стороны договорились о проведении визитов для дальнейших обсуждений и обмена опытом.