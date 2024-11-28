"Идею КР о создании Глобального горного университета одобрили на СОР29"

"Делегация Кыргызстана на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Баку (СОР29) активно продвигала повестку устойчивого развития горных регионов и, можно сказать, что мы добились внимания мирового сообщества к этой проблематике. Наша страна включена в глобальный план пятилетия действий по развитию горных регионов, в котором было одобрено предложение Кыргызстана по созданию сетевого Глобального горного университета со штаб-квартирой в Кыргызстане. Международный университет Кыргызстана, Международный институт гор и Центрально-азиатский институт исследования Земли создали рабочую группу и подготовили концепцию открытия такого университета. Планируется, что вопрос создания университета будет рассмотрен на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в следующем году", - сказал в интервью vb.kg председатель попечительского совета академического консорциума "Международный университет Кыргызстана", чрезвычайный и полномочный посол КР, академик НАН КР Асылбек Айдаралиев.

Асылбек Акматбекович, проблемы горных регионов наша страна поднимает уже много лет, но каких-то существенных подвижек пока не видно. Не закончится ли и эта инициатива одними разговорами?

- Кыргызстан первым из всех стран поднял проблемы горных территорий. Именно по нашей инициативе был проведен Международный год гор в 2002-м. Мы, кстати, предложили отмечать ежегодно Международный день гор, который, согласно резолюции ООН, отмечается ежегодно 11 декабря.

На Бишкекском глобальном горном саммите в 2002 году была принята Бишкекская горная платформа, в этом документе четко указывалось, как надо развиваться горным регионам в мировом масштабе. Были подписаны соглашения, ставшие основанием по оказанию помощи бедным горным странам. Кыргызстан получил тогда солидные гранты на развитие горных регионов. Был принят Закон "О горных территориях КР", повышены зарплаты и пенсии горцам, предоставлены некоторые виды льгот. И уровень бедности горцев значительно сократился. Но с понижением внимания к горным проблемам бывших властей, бедность стала вновь повышаться.

Нынешняя госпрограмма по устойчивому горному развитию, предложенная президентом Садыром Жапаровым, может помочь решить многие актуальные проблемы, стоящие перед горными регионами. Кыргызстан на 76-й сессии Генассамблеи ООН внес резолюцию об объявлении 2022 года - Международным годом устойчивого горного развития. В декабре 2022 г. Генассамблея ООН одобрила резолюцию о проведении пятилетия действий по развитию горных регионов в 2023-2027 годах с проведением второго Бишкекского глобального горного саммита в 2027 году.

То есть спустя 20 с лишним лет наша страна восстанавливает статус мирового лидера по решению горных проблем. Судя по реакции на выступление президента страны Садыра Жапарова на конференции по изменению климата в Баку, все признают, что Кыргызстан является лидером в этой области.

Что это за проект – Глобальный горный университет? Какова его цель, в чем его важность?

- Создание Глобального горного университета – один из проектов международной масштабной программы устойчивого горного развития. Он создается под эгидой ООН, будет принято соответствующее международное соглашение, утвержден устав и образована международная комиссия, которая совместно с нашим кабинетом министров подготовит организационную структуру и откроет этот университет. Примечательно, что Глобальный горный университет получит статус наблюдателя в Генассамблее с предоставлением постоянного офиса в штаб-квартире ООН.

Руководящим органом станет попечительский совет из 17 членов, восемь из которых будут назначены Генеральным секретарем ООН и Генеральным директором ЮНЕСКО, шесть членов предстоит выбрать нашему кабинету министров. Остальные – представители стран, финансирующих университет. А так как резолюция ООН о создании университета будет приниматься на Генассамблее консенсусом, то дипломы университета будут иметь юридическую силу в странах-членах ООН.

Штаб-квартиру его, как я уже сказал, планируется открыть в Кыргызстане, а кампусы университета будут работать в ряде горных стран.

Миссия университета, как международного высшего учебного заведения, заключается в организации взаимодействия, взаимопонимания и мирного сосуществования между горными странами, активном сотрудничестве их народов. Его цель – создание образовательной и исследовательской платформ для решения актуальных проблем, стоящих перед горными регионами, подготовка кадров, развитие потенциала, повышение уровня знаний и квалификации специалистов.

Одной из задач университета станет продвижение новой специальности "монтология", которая занимается вопросами устойчивого горного развития.

В университете будут использоваться цифровые технологии обучения с применением интернета и телекоммуникационных средств доставки контента. Учитывая текущие глобальные потребности, он может внести значительный вклад в достижение конкретных целей ООН в устойчивое развитие в таких областях, как качественное образование, обеспечение доступа к чистой питьевой воде и санитарии для всех и, конечно, в борьбу с изменением климата и его последствиями. А также в защиту, восстановление и содействие устойчивому использованию наземных экосистем, управление лесами, в борьбу с опустыниванием и деградацией почвы и сохранение биоразнообразия.

Университет станет международным сообществом ученых, занимающихся горными проблемами, связующим звеном между системой ООН и международным научным сообществом, аналитическим центром ООН по проблемам устойчивого горного развития.

То есть участие делегации Кыргызстана в СОР29 и, в том числе представителей МУК, можно сказать, оказалось полезным в мире?

- Однозначно. Скажу больше. Будучи в Баку, мы встретились с доктором Пема Гьямцо, генеральным директором Международного центра комплексного развития горных районов (ICIMOD). Он принимал участие в работе Глобального горного саммита в 2002 году, и центр готов оказывать нам содействие в создании университета. Мы также встретились с госпожой Иваной Живкович, помощницей Генсека ООН, новым директором Регионального бюро по странам Европы и СНГ, с генеральным директором Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салем бен Мухаммед Аль Маликом и другими лицами из высоких кругов. И все поддержали инициативу Кыргызстана по созданию Глобального горного университета. То есть наши предыдущие инициативы не прошли даром: о нас знают и ценят наши усилия.

Предстоит огромный объем работы, а времени в обрез…

- Но ради такого готовы работать круглосуточно (смеется), вы меня знаете! Тем более, что начало уже положено. В Самарканде прошел форум академиков Центральной Азии и Китая, на котором было решено создать альянс из десяти лучших вузов стран ЦА и десяти вузов Китая. В него вошел и МУК. Университеты центральноазиатских стран и Китая уже начинают раскручивать сотрудничество. На встрече обсуждался также вопрос об участии Глобального горного университета в глобальных инициативах Китая – инициативе развития, инициативе безопасности, цивилизационной инициативе.

Международный университет Кыргызстана уже много лет сотрудничает с Сианьским университетом (Xi'an Jiaotong University). Он один из старейших и один из мощнейших исследовательских университетов Китая – основан почти 130 лет назад, входит в число 300 лучших университетов мира и сотрудничает со многими университетами и исследовательскими институтами почти 50 стран и регионов. Созданный в этом году в Ташкентской области Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменению климата - Green University также изъявил желание сотрудничать с нами, в том числе и по программе устойчивого развития горных регионов. Университеты и исследовательские центры Германии, Непала, Индии, Италии, Швейцарии, США, Венгрии, Японии Лаоса и других стран, с которыми МУК поддерживает научные связи, готовы развивать сотрудничество с Глобальным горным университетом. Такие деловые контакты – хорошая основа для будущего университета.

Стенд с материалами о Глобальном горном университете вызвал значительный интерес участников конференции. Следующим этапом будет согласование структуры, контента, финансирования университета в Нью-Йорке, в группе друзей горных стран и на 2-м комитете ООН с последующим рассмотрением вопроса Генеральной Ассамблеей ООН.