Руками ИГ определенные силы попытаются разжечь пламя войны в ЦА

В интервью белорусскому телеканалу СТВ, данному в преддверии заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое должно состояться в Астане 28 ноября, генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов заявил, что мероприятии будет принята программа обустройства таджикско-афганской границы. Это, по его словам, необходимо для пресечения попыток проникновения на территорию Таджикистана террористов, а также для борьбы с транспортировкой наркотиков, пишет asia-today.news.

Вы "фсё врёти"

7 октября 2001 года вооруженные силы США во главе коалиции из стран НАТО вторглись в Афганистан под предлогом антитеррористической операции "Несокрушимая свобода".

За 20 лет присутствия в этой стране, которое, по заявлению американских властей, должно было быть краткосрочным, США не принесли афганскому народу мир и покой. Наоборот, вместо этого их нахождение в Афганистане повлекло за собой разруху, голод, многократный рост наркотрафика и еще больший разгул терроризма. Благодаря тому, что уходя, американцы оставили после себя такую проблему, как многочисленные террористические формирования, обосновавшиеся в неподконтрольных "Талибану" (запрещен в России) горных массивах северных провинций.

Прозападно и националистически ориентированные казахстанские "политологи" и СМИ, коих в республике благодаря западным грантам развелось огромное количество, по команде своих заморских хозяев пытаются убедить население в том, что Россия посредством ОДКБ сознательно пугает население республик Центральной Азии бандами головорезов, обосновавшихся в Афганистане и грозящих вторгнуться на их территории. С тем, чтобы эти республики держались к ней поближе.

К этому мы еще вернемся. А пока немного о другом.

В то время, когда на наших глазах рушится стройная система ценностей западной демократии, он (Запад) бросает все имеющиеся у него ресурсы на то, чтобы остановить этот процесс, который, судя по последним событиям, только набирает ход.

Вот вам несколько простых фактов из жизни. Помните злополучный "Боинг", сбитый в небе над Украиной в 2014 году? Он ведь еще и рухнуть-то не успел, как все западные СМИ стали обвинять в этом Россию. А она возьми да передай обломки самолета, попавшие в ее руки от ополченцев Донбасса, подконтрольным Западу голландским экспертам. Стала бы такое делать виновная сторона? Ответ ясен.

А пресловутое дело Скрипалей? У нас, твердили на Западе, есть неопровержимые доказательства. Но предъявить общественности мы их не можем, так как это секретные данные. Но виноваты тут, сами знаете кто.

Но Бог с ними, с американцами, англичанами и прочими их европейскими "мартышками". Если говорить о наших палестинах, то потенциальную угрозу с юга у нас кто-то упорно пытается представить неким информационным фейком. Спите, мол, спокойно. Угроза сильно преувеличена. Это, дескать, не более чем попытки создать в информационном пространстве России и Центральной Азии миф о некоей страшной организации, отпочковавшейся от Исламского государства.

Соответственно, казахстанская политология не придает и никогда не придавала никакого значения тому, что афганские СМИ неоднократно сообщали, что некие военные вертолеты без опознавательных знаков привозят вооруженных людей в северные афганские провинции.

Против фактов не попрёшь

В свою очередь, представители кыргызского экспертного сообщества уже давно усматривают в этом подготовку неких дестабилизирующих событий на границах с Центральной Азией. При этом указывают на то, что среди перевозимых на афганский север боевиков немало выходцев из центральноазиатских государств и даже России.

И вот на днях о концентрации боевиков в северных афганских провинциях заговорили официальные лица Китая. В частности, специальный посланник КНР по Афганистану Юэ Сяоюн.

"Многие страны разделяют обеспокоенность по поводу рисков безопасности, которые несёт терроризм в Афганистане. Когда США и НАТО впервые вмешались в ситуацию, в стране было всего одна или две террористические группы. Теперь, после двадцати лет оккупации, их более двадцати", - сказал он.

В доказательство этому агентство "Sputnik Таджикистан" 25 ноября сообщило о вооруженной атаке на религиозное собрание в мечети в афганской провинции Баглан, жертвами которой стали по меньшей мере 10 человек из местного ордена суфиев.

Спустя несколько дней после теракта ответственность за него взяло на себя "Исламское государство", обвинив при этом суфиев в отходе от коранических норм.

А теперь предлагаем взглянуть на карту, чтобы понять, что самостоятельно из Сирии в Афганистан не сможет переместиться ни один вооруженный боевик. Для этого нужно пересечь территорию Ирака и, что практически невозможно, Ирана.

Определенно для транспортировки не одного, не двух, а групп боевиков нужны серьезные ресурсы в виде морского (до Пакистана) и авиационного транспорта, которыми сами террористы не располагают. Кроме того, транспортировка и содержание даже очень ограниченного количества боевиков требуют значительных финансовых затрат. Это и жилье, и еда, и боеприпасы с оружием, и, в конце концов, заработная плата. То есть на это работает немалый пласт экономики. Чьей? Уж явно не афганской. И не российской, и не китайской.

Юэ Сяоюн не стал говорить прямо, чьих рук это дело. Однако уже давно всем известно, что такие организации как "Исламское государство" и все его производные - это проект западных спецслужб. И что победа над головорезами в Сирии ломает планы Запада, касающиеся газовых и нефтяных потоков. И теперь, после их провала, боевиков подводят к вторжению в Центральную Азию, попытка которого может быть предпринята в любой момент.

Необходимость этого объясняется просто. Планы Запада открыть в данном регионе второй антироссийский фронт в помощь украинскому не имеют шансов на реализацию без помощи извне. Провокации межнациональных столкновений в Казахстане ни к чему не приводят. Ставка на религиозный экстремизм тоже себя не оправдывает. По крайней мере, пока.

Строго говоря, то, что англосаксы до сих пор не задействовали "афганский вариант", может свидетельствовать, что у них нет уверенности, что и это возымеет успех. Что вполне обоснованно, поскольку по другую сторону речки тоже не сидят, сложа руки, и не ждут покорно, когда орды бородачей начнут её форсировать.

"В этом году на Совете коллективной безопасности будет принят очень важный документ - целевая межгосударственная программа по обустройству таджикско-афганской границы. Потому что афганская тематика - одно из актуальных направлений деятельности ОДКБ", - сказал в интервью белорусскому телеканалу СТВ генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.

Он подчеркнул, что все прекрасно осознают потенциальную опасность, которая может исходить из Афганистана.

"Хотя ситуация вроде бы стабилизировалась и в мирное русло все-таки медленно, но продвигается, тем не менее террористических организаций на территории Афганистана еще достаточно, безусловно, проблема очень серьезная", - сказал Тасмагамбетов.

Центральная Азия уже давно привлекает внимание Запада. Во-первых, как регион, богатый природными ресурсами. Во-вторых, как выгодный плацдарм между Россией и Китаем. Поэтому исключить того, что после неудачи на Ближнем Востоке руками ИГ определенные силы попытаются разжечь здесь пламя войны, исключать нельзя. И нужно быть к этому готовыми, заключают авторы издания.