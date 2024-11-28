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В КР могут ввести электронные браслеты для нарушителей охранных ордеров

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Министерство юстиции представило законопроект, направленный на усиление мер по борьбе с семейным насилием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, проект включает введение электронного мониторинга по семейному насилию, поведением лиц совершивших насилие, а также расширение перечня ограничительных мер, таких как запрет на контакты с пострадавшими и ограничение родительских прав.

Инициатива полностью соответствует международным обязательствам Кыргызстана, включая Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Реализация закона не потребует дополнительного финансирования и не вызовет негативных последствий.

Ключевые нововведения:

1. Электронный контроль за нарушителями:

Введены меры с использованием технических средств для дистанционного контроля за соблюдением временных охранных ордеров и ограничений. Судом может быть назначено отслеживание местонахождения и соблюдение установленных запретов сроком до 3 месяцев.

2. Ужесточение ответственности:

Уклонение от выполнения условий охранного ордера, коррекционной программы или запретов в рамках электронного мониторинга влечет за собой более строгие меры, включая увеличение сроков ареста.

3. Длительность ареста:

Максимальный срок ареста за неисполнение условий временного охранного ордера, запретов и ограничений предлагается увеличить до 14 суток для усиления воздействия на нарушителей.

4. Контроль:

Исполнение электронного мониторинга и контроль за нарушителями возлагаются на уполномоченный орган. Порядок и условия использования технических средств определяет кабинет Министров.


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URL: https://www.vb.kg/441106
Теги:
Министерство юстиции, семейное насилие, Кыргызстан
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