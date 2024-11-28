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Земельный участок в Ысык-Атинском районе возвращен в государству

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В результате мер, принятых четвертым управлением ГУУР и Следственной службой МВД, земельный участок, расположенный на территории Ново-Покровского айыл окмоту Ысык-Атинского района (ныне Узун-Кыр айыл окмоту) возвращен в собственность государства, сообщает пресс-служба МВД КР.

Ранее, оперативники Четвертого управления ГУУР МВД в ходе проверки правоустанавливающих документов на земельный участок, обратили внимание на объект в селе Ленинское Ысык-Атинского района. Из-за неразберихи и несогласованности в действиях различных государственных организаций правоустанавливающие документы на земельный участок отсутствовали.

Согласно сведениям, полученным из госоргана, на земельный участок каких-либо проектно-разрешительных документаций в архиве не имеется, а согласно проекта прошлых лет обозначена как муниципальная собственность.

По сведениям другого госоргана, данный участок обозначен как "спортивный стадион". Но в айыл окмоту ответили, что у них в местном органе самоуправления документы на земельный участок отсутствуют.

Однако, оперативниками Четвертого управления ГУУР была получена информация, что земельный участок стадиона отдается в частные руки. При проверке было установлено, что указываемому участку земли, общей площадью 4041 кв.м., присвоен идентификационный код. В скором будущем "спортивный стадион" мог быть передан в частную собственность.

Учитывая, что исследуемый земельный участок относится муниципальной собственности, который в нарушении земельного законодательства страны своевременно не был зарегистрирован местным органом самоуправления, и в целях принятия соответствующих мер Следственной службой МВД было направлено в айыл окмоту постановление об устранении условий и причин, способствующих правонарушению.

В настоящее время государственными органами осуществляется оформление документов на земельный участок, балансовая стоимость которого составляет более одного миллиона четыреста тысяч (более 1 400 000) сомов. Участок возвращен на баланс Узун-Кырского айыл окмоту.


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URL: https://www.vb.kg/441121
Теги:
Ысык-Атинский район
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