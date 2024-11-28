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У маленьких кыргызстанцев появился свой "Заступник"

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- Алина Мамаева
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Уникальная российская разработка в области детской безопасности, мобильное приложение "Заступник", стала доступна для пользователей в Кыргызстане. Этот инновационный инструмент, не имеющий аналогов, позволяет оперативно помочь детям, оказавшимся в беде, в течение нескольких минут. Запуск приложения, созданного при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) России, стал возможным благодаря адаптации его функционала под местные условия

Агентство стратегических инициатив (АСИ), 12 ноября, сообщило о том, что бесплатное российское мобильное приложение "Заступник" вышло на международный рынок. Уникальная российская разработка, позволяющая прийти на помощь ребенку, попавшему в беду, в течение нескольких минут, стала доступна и в Кыргызстане. Чтобы это стало возможно, специалисты АНО "Центр помощи "Заступник" совместно с ИТ-специалистами из центра "Сколково" внесли изменения в приложение. В частности, они расширили геолокацию и подключили возможность регистрации с зарубежных номеров.

Отмечается, что все функции приложения в Кыргызстане также бесплатны и постоянно обновляются. По данным АСИ за первую неделю работы приложения в Кыргызстане и Беларуси его установило более тысячи пользователей.

Запуск "Заступника" в Кыргызстане - часть международной экспансии проекта. Помимо практической пользы, он способствует развитию сотрудничества между Кыргызстаном и Россией в сфере обеспечения безопасности детей. Руководитель проекта - Александр Петрухин подчеркивает, что "система детской безопасности не имеет территориальных ограничений" и может спасти жизни миллионов детей по всему миру.

Для пользователей в Кыргызстане приложение адаптировано. В частности, авторизация проходит через электронную почту вместо SMS, что делает его доступным в условиях различий телекоммуникационной инфраструктуры. Также внедрены карты с детализированными данными для улучшения навигации.

"Я внимательно изучила приложение "Заступник", ознакомилась с его функционалом и отзывами пользователей. Это инструмент, направленный на предотвращение насилия над детьми и оперативное реагирование на ситуации, угрожающие их безопасности. Приложение имеет очевидные преимущества. Оно позволяет ребенку самостоятельно сигнализировать о проблемах, таких как буллинг, насилие, преследование или ухудшение здоровья, например, при хронических заболеваниях вроде астмы. Одним нажатием кнопки ребенок может подать сигнал, даже если устройство заблокировано", - говорит заведующая отделом по защите детей, женщин и семьи института Омбудсмена Умида Абылгазиева.

Она отметила важность того, что в приложении есть функционал для родителей, экстренных служб и волонтеров.

"Это делает приложение полезным в случаях, когда ребенок потерялся, заблудился или оказался в затруднительной ситуации. Однако нельзя полагаться только на технологию. Необходимо постоянно обучать детей правилам безопасности, чтобы они могли справляться с угрозами, даже если приложение временно недоступно из-за отсутствия интернета или разрядки телефона", - продолжила Абылгазиева.

Кроме того, по словам представителя института Омбудсмена КР, приложение должно обеспечивать конфиденциальность данных и надежную защиту от взлома. Это особенно важно, чтобы предотвратить доступ к информации о местоположении ребенка посторонними лицами.

"Для максимальной эффективности я рекомендую государственным органам Кыргызстана проводить регулярный мониторинг работы приложения, вносить улучшения и повышать информированность граждан о его возможностях. Приложение должно быть частью комплексного подхода к защите детей. Необходимо развивать горячие линии, как номер 111, и внедрять образовательные программы в школах, чтобы дети и родители знали, как пользоваться этим инструментом. Приложение "Заступник" - хороший инструмент для защиты детей, но его успех зависит от совместной работы государства, родителей, школ и общества в целом", - заключила Умида Абылгазиева.

Бесплатное мобильное приложение "Заступник" помогает детям, попавшим в критическую ситуацию. Например, когда они потерялись, столкнулись с буллингом, агрессией, преследованием на улице, попали в беду или им необходима помощь по состоянию здоровья. Всего одним касанием экрана телефона ребенок может отправить сигнал бедствия. Причем даже если устройство заблокировано. Уведомление о проблеме мгновенно поступит родителям, доверенным взрослым или экстренным службам. Это существенно сокращает время реакции.

Для примера, в российских городах, где "Заступник" стал самым популярным приложением родительского контроля, время оказания помощи детям составляет всего 2-3 минуты. Благодаря этому приложение получило множество положительных отзывов родителей, которые ценят возможность быть уверенными в безопасности своих детей, где бы они ни находились. В целом в России сообщество "Заступник" стало крупнейшим объединением волонтеров и поисковиков. Он насчитывает уже более 200 тысяч человек. В 2023 году оперативную помощь через мобильное приложение получили свыше 4 500 детей.

Приложение востребовано в Кыргызстане, где растет число преступлений против несовершеннолетних. В первой половине 2023 года зафиксирован рост преступности в отношении детей на 28,6%.

Буквально недавно кыргызстанцев потрясла новость о том, что отчим убил свою 17-летнюю дочь. Подросток стала жертвой разборок взрослых. Этого могло не случиться, если бы у нее была возможность вызвать подмогу.

Аналогичными вопросами можно задаться и по поводу детей, которые ежегодно пропадают в республике. За последние несколько лет без вести пропали более 90 подростков, всего же, по данным за 2022 год, в стране разыскивались 328 несовершеннолетних.

Запуск "Заступника" дополняет меры государства, направленные на защиту детей. В 2023 году президент Садыр Жапаров подписал закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Согласно поправкам, в УК пожизненное лишение свободы теперь может быть назначено и мужчинам, достигшим на момент совершения преступления 60 лет. Ранее они попадали в перечень лиц, которых не могут пожизненно лишить свободы.

Кроме того, Госкомитет национальной безопасности недавно сообщил о разоблачении преступной группы, занимавшейся незаконным усыновлением и продажей детей за границу. Этим занималась устойчивая транснациональная преступная организация, состоявшая из числа граждан КР и других стран.

Запуск "Заступника" подчеркивает усилия России в развитии сотрудничества с Кыргызстаном в сфере высоких технологий. Инициатива с российской разработкой по защите детей укрепляет гуманитарную поддержку со стороны РФ. Так, она стремится обеспечить безопасность не только своих граждан, но и жителей стран-партнеров. И это приложение - важный пример российской гуманитарной миссии, направленной на маленьких кыргызстанцев.


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URL: https://www.vb.kg/441125
Теги:
Россия, Кыргызстан, технологии
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