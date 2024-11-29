На Bee-Together кыргызским швейникам удалось удивить российскую публику

В середине ноября более 60 компаний из Кыргызстана представили свою текстильную продукцию на выставке Bee-Together в Москве. Мероприятие прошло с успехом. Кыргызские швейники продемонстрировали широкий спектр брендовой одежды, который вызывал интерес у российских покупателей и импортеров из стран СНГ.

С 12 по 14 ноября в Москве состоялась Международная выставка-платформа по аутсорсингу для легкой промышленности Bee-Together 2024. Кыргызстан на выставке представили 64 отечественные компании. Почти всем им принять участие в мероприятии помог Центр "Кыргыз Экспорт".

Широкий спектр представленной продукции вызвал огромный интерес у российских покупателей. И не только - текстилем кыргызских швейников заинтересовались и импортеры из стран Содружества. Уникальность нашей экспозиции заключалась в том, что наряду с линейкой для масс-маркетов кыргызский легпром похвастался возможностью производства широкого спектра брендовой одежды высокого качества.

На Bee-Together кыргызстанские швейники представляли свою продукцию в одном ряду со странами, давно зарекомендовавшими себя на рынке текстиля, такими как Китай, Турция, Бангладеш и другими. Учитывая, что подобные мероприятия собирают на одной площадке ведущих производителей, ритейлеров и корпоративных клиентов - это важный шаг в продвижении кыргызстанского бренда Made in KG на международной арене.

Что до российского рынка, то тут швейную продукцию, отшитую в Кыргызстане, давно знают и любят. Но даже несмотря на это кыргызским швейникам удалось удивить российскую публику - у павильонов с одеждой нашего производства наблюдался аншлаг. Повышенный спрос на одежду кыргызских брендов отметила и президент Русской Ассоциацией участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич. В частности, она подчеркнула растущий интерес российских заказчиков к продукции кыргызских фабрик. Причем, по ее словам, наша текстильная продукция привлекает внимание как крупных ритейлеров, так и маркетплейсов.

Во многом именно российским покупателям кыргызский легпром должен быть благодарен за подъем, обеспеченный выходом на российский рынок и более полным раскрытием потенциала отрасли.

Конечно, это произошло благодаря взаимному интересу. Когда в связи с санкциями в отношении России иностранные бренды в 2022 году стали массово покидать российский рынок, образовавшиеся пустые ниши нужно было закрывать. Байеры из РФ начали искать новые рынки продукции и вышли на Кыргызстан. И наши швейники постепенно начали заполнять российский рынок. В 2022 году они два раза нарастили поставки продукции в Россию, $200 млн.

Еще одним важным фактором стремительного развития кыргызского легпрома стала переориентация российских производителей изделий с Китая на Центральную Азию. В этом огромную роль сыграло свободные производственные мощности в регионе, более выгодные и понятные условия создания совместных производств. К вопросу о мощностях, в Кыргызстане работают около 3 тысяч швейных производств.

Кроме того, наши страны торгуют в национальных валютах, в частности с РФ в рублях, это существенно снижает себестоимость готовой продукции - в ряде случаев до 50%.

В итоге, по данным Легпрома, в 2023 году более 90% женской верхней одежды, импортируемой в Россию, было произведено в Кыргызстане. Республика даже смогла стать лидером в ЕАЭС в сфере легкой промышленности, а именно мы занимаем первое место по производству легпрома на душу населения.

"Ситуация на российском рынке оказывает значительное влияние на нашу швейную отрасль. Сегодня из-за волатильности рубля и снижение покупательской способности в РФ мы наблюдаем небольшой спад спроса на нашу продукцию. Но мы активно ищем возможности для диверсификации поставок. Например, рассматриваем новые рынки, такие как Дубай, где существуют свои, часто более строгие, требования и условия. В то же время ключевым и стратегически важным для нас остается рынок ЕАЭС, особенно Россия. Все экономические изменения и тенденции в этой стране неминуемо отражаются на наших процессах", - говорит глава Ассоциации "Легпрома" Сапарбек Асанов.

Важным фактором в продвижении кыргызского текстиля на российский рынок стала интеграция с маркетплейсами, такими как Wildberries и Ozon. Это значительно упростило логистику и экспорт нашей продукции. Только за первые четыре месяца 2023 года через Wildberries в Россию было поставлено больше товаров, чем за весь 2022 год. Причем если в 2022-м на маркетплейсе было зарегистрировано 7 тысяч кыргызстанских продавцов, то сегодня уже более 17 тысяч.

В Бишкеке и Оше работают по одному сортировочному центру Wildberries и более 130 пунктов выдачи заказов. Сейчас компания строит современный логистический центр для обслуживания трансграничной электронной торговли в Чуйской области. Его площадь составит 300 тысяч квадратных метров, а объем инвестиций - 15 млрд сомов.

Причем если, сначала говоря о поставках кыргызского текстиля на российский рынок речь шла о дешевом масс-маркете, то с каждой новой поставкой росло качество нашей текстильной продукции. К примеру, российские компании, такие как "Мода СНЕ", активно заключают контракты с нашими фабриками для разработки совместных коллекций.

Здесь важно сказать, что Россия способствовала росту качества нашей продукции не только за счет предоставления конкурентного рынка сбыта, но и инвестировала в развитие кыргызского легпрома. Так, Российско-Кыргызский Фонд развития, финансируемый за счет российского бюджета, вложил $42 млн более чем в 160 проектов в легкой промышленности Кыргызстана. Это позволило повысить объем производства на 36%.

Например, при финансовой поддержке РКФР в конце прошлого года в селе Бекмолдо Таласской области был запущен цех по пошиву спецодежды. Это стало возможно благодаря заключенному в июле 2023 года договора о финансировании проекта компании Aiko Seiko со стороны Фонда. Это обошлось РКФР в $250 тысяч. До этого Фонд также поддержал Aiko Seiko в модернизации производства в Караколе.

Помимо этого, при участии РКФР в Оше была запущена фабрика ОсОО "Кыргыз Текстиль Лтд", где сейчас трудятся 500 человек, а в будущем будут - 900. Фонд выделил $4,3 млн на закупку современного оборудования для фабрики. Она станет первой в текстильном кластере, который создается в южной столице. А самым перспективным кластером называют "Технополис" и индустриальный парк Silk Way в Чуйской области. Первый включает около 40 предприятий и обеспечивает работой 10 тысяч работников и второй - 112 фабрик по производству швейной, текстильной и обувной продукции.

При этом важно, что на получение финансирования от РКФР могут рассчитывать также индивидуальные предприниматели. Например, частному предпринимателю Бермет Аскаровой выдано $150 тысяч на строительство дополнительного помещения под швейный цех. Основные покупатели продукции Аскаровой - оптовики из России.

Используя инвестиционную поддержку со стороны России, Кыргызстан успешно модернизирует легкую промышленность, а наши швейники успешно встраиваются в программы российского импортозамещения. Мы занимаем свободные ниши на российском рынке и создаем тысячи новых рабочих мест внутри страны. И все эти возможности обеспечены экономической интеграцией с Россией. Сегодня именно этот фактор является определяющим для развития нашей страны.