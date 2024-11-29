Погода
$ 86.85 - 87.17
€ 90.30 - 91.25

На Bee-Together кыргызским швейникам удалось удивить российскую публику

336  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В середине ноября более 60 компаний из Кыргызстана представили свою текстильную продукцию на выставке Bee-Together в Москве. Мероприятие прошло с успехом. Кыргызские швейники продемонстрировали широкий спектр брендовой одежды, который вызывал интерес у российских покупателей и импортеров из стран СНГ.

С 12 по 14 ноября в Москве состоялась Международная выставка-платформа по аутсорсингу для легкой промышленности Bee-Together 2024. Кыргызстан на выставке представили 64 отечественные компании. Почти всем им принять участие в мероприятии помог Центр "Кыргыз Экспорт".

Широкий спектр представленной продукции вызвал огромный интерес у российских покупателей. И не только - текстилем кыргызских швейников заинтересовались и импортеры из стран Содружества. Уникальность нашей экспозиции заключалась в том, что наряду с линейкой для масс-маркетов кыргызский легпром похвастался возможностью производства широкого спектра брендовой одежды высокого качества.

На Bee-Together кыргызстанские швейники представляли свою продукцию в одном ряду со странами, давно зарекомендовавшими себя на рынке текстиля, такими как Китай, Турция, Бангладеш и другими. Учитывая, что подобные мероприятия собирают на одной площадке ведущих производителей, ритейлеров и корпоративных клиентов - это важный шаг в продвижении кыргызстанского бренда Made in KG на международной арене.

Что до российского рынка, то тут швейную продукцию, отшитую в Кыргызстане, давно знают и любят. Но даже несмотря на это кыргызским швейникам удалось удивить российскую публику - у павильонов с одеждой нашего производства наблюдался аншлаг. Повышенный спрос на одежду кыргызских брендов отметила и президент Русской Ассоциацией участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич. В частности, она подчеркнула растущий интерес российских заказчиков к продукции кыргызских фабрик. Причем, по ее словам, наша текстильная продукция привлекает внимание как крупных ритейлеров, так и маркетплейсов.

Во многом именно российским покупателям кыргызский легпром должен быть благодарен за подъем, обеспеченный выходом на российский рынок и более полным раскрытием потенциала отрасли.

Конечно, это произошло благодаря взаимному интересу. Когда в связи с санкциями в отношении России иностранные бренды в 2022 году стали массово покидать российский рынок, образовавшиеся пустые ниши нужно было закрывать. Байеры из РФ начали искать новые рынки продукции и вышли на Кыргызстан. И наши швейники постепенно начали заполнять российский рынок. В 2022 году они два раза нарастили поставки продукции в Россию, $200 млн.

Еще одним важным фактором стремительного развития кыргызского легпрома стала переориентация российских производителей изделий с Китая на Центральную Азию. В этом огромную роль сыграло свободные производственные мощности в регионе, более выгодные и понятные условия создания совместных производств. К вопросу о мощностях, в Кыргызстане работают около 3 тысяч швейных производств.

Кроме того, наши страны торгуют в национальных валютах, в частности с РФ в рублях, это существенно снижает себестоимость готовой продукции - в ряде случаев до 50%.

В итоге, по данным Легпрома, в 2023 году более 90% женской верхней одежды, импортируемой в Россию, было произведено в Кыргызстане. Республика даже смогла стать лидером в ЕАЭС в сфере легкой промышленности, а именно мы занимаем первое место по производству легпрома на душу населения.

"Ситуация на российском рынке оказывает значительное влияние на нашу швейную отрасль. Сегодня из-за волатильности рубля и снижение покупательской способности в РФ мы наблюдаем небольшой спад спроса на нашу продукцию. Но мы активно ищем возможности для диверсификации поставок. Например, рассматриваем новые рынки, такие как Дубай, где существуют свои, часто более строгие, требования и условия. В то же время ключевым и стратегически важным для нас остается рынок ЕАЭС, особенно Россия. Все экономические изменения и тенденции в этой стране неминуемо отражаются на наших процессах", - говорит глава Ассоциации "Легпрома" Сапарбек Асанов.

Важным фактором в продвижении кыргызского текстиля на российский рынок стала интеграция с маркетплейсами, такими как Wildberries и Ozon. Это значительно упростило логистику и экспорт нашей продукции. Только за первые четыре месяца 2023 года через Wildberries в Россию было поставлено больше товаров, чем за весь 2022 год. Причем если в 2022-м на маркетплейсе было зарегистрировано 7 тысяч кыргызстанских продавцов, то сегодня уже более 17 тысяч.

В Бишкеке и Оше работают по одному сортировочному центру Wildberries и более 130 пунктов выдачи заказов. Сейчас компания строит современный логистический центр для обслуживания трансграничной электронной торговли в Чуйской области. Его площадь составит 300 тысяч квадратных метров, а объем инвестиций - 15 млрд сомов.

Причем если, сначала говоря о поставках кыргызского текстиля на российский рынок речь шла о дешевом масс-маркете, то с каждой новой поставкой росло качество нашей текстильной продукции. К примеру, российские компании, такие как "Мода СНЕ", активно заключают контракты с нашими фабриками для разработки совместных коллекций.

Здесь важно сказать, что Россия способствовала росту качества нашей продукции не только за счет предоставления конкурентного рынка сбыта, но и инвестировала в развитие кыргызского легпрома. Так, Российско-Кыргызский Фонд развития, финансируемый за счет российского бюджета, вложил $42 млн более чем в 160 проектов в легкой промышленности Кыргызстана. Это позволило повысить объем производства на 36%.

Например, при финансовой поддержке РКФР в конце прошлого года в селе Бекмолдо Таласской области был запущен цех по пошиву спецодежды. Это стало возможно благодаря заключенному в июле 2023 года договора о финансировании проекта компании Aiko Seiko со стороны Фонда. Это обошлось РКФР в $250 тысяч. До этого Фонд также поддержал Aiko Seiko в модернизации производства в Караколе.

Помимо этого, при участии РКФР в Оше была запущена фабрика ОсОО "Кыргыз Текстиль Лтд", где сейчас трудятся 500 человек, а в будущем будут - 900. Фонд выделил $4,3 млн на закупку современного оборудования для фабрики. Она станет первой в текстильном кластере, который создается в южной столице. А самым перспективным кластером называют "Технополис" и индустриальный парк Silk Way в Чуйской области. Первый включает около 40 предприятий и обеспечивает работой 10 тысяч работников и второй - 112 фабрик по производству швейной, текстильной и обувной продукции.

При этом важно, что на получение финансирования от РКФР могут рассчитывать также индивидуальные предприниматели. Например, частному предпринимателю Бермет Аскаровой выдано $150 тысяч на строительство дополнительного помещения под швейный цех. Основные покупатели продукции Аскаровой - оптовики из России.

Используя инвестиционную поддержку со стороны России, Кыргызстан успешно модернизирует легкую промышленность, а наши швейники успешно встраиваются в программы российского импортозамещения. Мы занимаем свободные ниши на российском рынке и создаем тысячи новых рабочих мест внутри страны. И все эти возможности обеспечены экономической интеграцией с Россией. Сегодня именно этот фактор является определяющим для развития нашей страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441126
Теги:
швейная отрасль, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  