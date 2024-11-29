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В Оше открылась фотовыставка о городе-побратиме Санкт-Петербурге

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В этнографическом комплексе "Алымбек-Датка" в рамках установления 20-летия побратимских отношений и проводимых Дней Санкт-Петербурга в Оше открылась фотовыставка о достопримечательностях города Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в церемонии открытия выставки приняли участие заместитель мэра города Ош Нурбек Кадыров, представители делегации города Санкт-Петербурга во главе с заместителем председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Кассюрой, деятели культуры и искусства, педагоги и учащиеся школ, студенты.

Выставка призвана показать красоты города Санкт-Петербурга жителям Оша и ознакомить с его туристическими достопримечательностями.

Выставка на территории этнографического комплекса "Алымбек-Датка" продлится 3 дня.


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URL: https://www.vb.kg/441143
Теги:
выставка, Ош, Россия
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