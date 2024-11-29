В селе Бай-Мундуз состоялось открытие новой исправительной колонии

28 ноября 2024 года в селе Бай-Мундуз, расположенном в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области, состоялось открытие 10-го исправительного учреждения Уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Кыргызской Республики, а также военного городка 5-го батальона Службы охраны и конвоирования, сообщает пресс-служба СОК.

В мероприятии приняли участие министр юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов, председатель Уголовно-исполнительной службы и/к генерал-майор Эгембердиев Аскат, председатель Службы охраны и конвоирования полковник Джанузаков Адилет и полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в Джалал-Абадской области Текебаев Тилек.

Ранее № 10 ИУ располагалось в городе Джалал-Абад. Два года назад было принято решение о его перемещении за пределы города руководством страны. Попытка переноса исправительного учреждения была осуществлена на основании постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики 2022 года. Для этого было выделено 13 гектаров земли, а строительные работы финансировались из республиканского бюджета. Также были завершены строительство военного городка 5-го батальона охраны и конвоирования и служебных зданий, которые сегодня функционируют с официальным открытием.

На открытии учреждения министр юстиции Аяз Баетов выступил с речью, поздравив личный состав Уголовно-исполнительной службы и Службы охраны и конвоирования с успешным завершением работ по строительству учреждения, отметив, что новая структура построена в соответствии с мировыми стандартами защиты прав человека. "Создаются современные комфортные условия для службы сотрудников и жизни осужденных", - подчеркнул министр в своем выступлении.

В ходе мероприятия гости ознакомились с новыми зданиями исправительного учреждения и условиями, созданными для военнослужащих 5-го батальона охраны. Командир 5-го батальона полковник Сокеев Курманбек отметил, что перенос военного городка, начавшийся 29 ноября 2022 года, был полностью завершен за короткий срок и уже функционирует.

Председатель Службы охраны и конвоирования полковник Джанузаков Адилет отметил: "Задачи, поставленные Президентом Кыргызской Республики - Главнокомандующим Вооруженными Силами, успешно выполняются. В отличие от других исправительных учреждений республики, на территории № 10 исправительного учреждения запущены ряд производственных предприятий и кирпичный завод. Это вдвойне большая ответственность. Поскольку для бесперебойной работы этих предприятий необходимо контролировать вход граждан, сотрудников и транспорт через контрольные пункты. Дежурные военнослужащие должны выполнять свои обязанности с максимальной осторожностью, чтобы не допустить незаконных действий", - подчеркнул он.

Председатель также отметил инициативу руководителей государства по созданию возможностей для службы военнослужащих в современных, технологически развитых условиях и выразил глубокую благодарность.

Новый батальон расположен в 38 км от города Джалал-Абад и в 6 км от села Бай-Мундуз. Военнослужащие пока добираются до места службы на личном транспорте из районов Сузак и Базар-Коргон, а также из города Джалал-Абад. Командир батальона полковник Сокеев Курманбек ранее обратился к полномочному представителю Джалал-Абадской области с предложением решить вопрос транспортного обеспечения для военнослужащих, однако вопрос пока остается открытым.