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В Бишкеке эксперты обсудили вызовы сохранения биоразнообразия и климата

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялся экспертный круглый стол на тему "Вызовы сохранения биоразнообразия и климата: международный и национальный уровни".

Мероприятие было посвящено обсуждению участия Кыргызстана в международных конвенциях Рио: Рамочной конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP16) и Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Организаторами круглого стола выступили Фонд имени Конрада Аденауэра и Экологическое движение "БИОМ".

Круглый стол объединил экспертов-экологов, климатологов, представителей гражданского общества, научного сообщества, государственных органов и международных организаций. С приветственным словом выступил , региональный уполномоченный представитель Фонда им. К. Аденауэра Андре Альгермиссен, который отметил важность участия молодежи и международного сотрудничества для продвижения экологических инициатив и выполнения климатических обязательств.

В рамках мероприятия участники обсудили ключевые экологические вызовы, включая сохранение биоразнообразия, перспективы участия в международных экологических соглашениях и необходимость разработки национальных стратегий.

Концептуальной основой, в обсуждении вопросов сохранения биоразнообразия стала теория биотической регуляции, которую отметил в своем выступлении председатель совета экологического движения "БИОМ" Владимир Коротенко , подчеркнув "роль экосистем в поддержании благосостояния человека и обеспечении экологической безопасности. Теория биотической регуляции является связующим звеном между всеми конвенциями Рио, создавая общий концептуальный каркас для экологической и климатической повестки".

Председатель Экофорума Казахстана, Региональный координатор Климатической сети гражданского общества Центральной Азии Светлана Могилюк, отметила важность регионального сотрудничества в рамках Климатической сети гражданского общества Центральной Азии и рассказала об актуальности охраны горных лесов.

Руководитель отдела лабораторного обеспечения Университета "Адам" Илья Домашов, , представил доклад о значении экологической справедливости в климатической повестке. Рассказал об участии делегации КР на COP29

Экспертная дискуссия подчеркнула важность разработки национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия (НБСАП), с акцентом на активное участие общественности, интеграцию экосистемного подхода и продвижение устойчивых сельскохозяйственных практик.

Так же, была обсуждена Бакинская декларация, призывающая к усилению регионального сотрудничества в борьбе с изменением климата, а также важность привлечения молодежи для продвижения демократических принципов и устойчивого развития.

По результату работы круглого стола, все предложения и комментарии будут переданы экспертной группе по разработки НБСАП, что станет значительным вкладом в формирование национальной экологической политики.

Фонд имени Конрада Аденауэра и Экологическое движение "БИОМ" создали высокоэффективную платформу для обмена опытом и мнениями, что позволит укрепить совместные усилия в решении экологических вызовов.


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URL: https://www.vb.kg/441166
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