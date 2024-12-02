Юные бишкекчане встретились с детской писательницей Еленой Усачевой

В Бишкеке состоялась увлекательная встреча с известной российской детской писательницей Еленой Усачевой.

Мероприятие прошло в яркой и увлекательной атмосфере, где юные бишкекчане и их родители не только познакомились с творчеством писательницы, но и приняли участие в игровом процессе сочинительства сказок, используя карточки с рисунками, из которых нужно было создать свои уникальные истории. В завершение встречи все участники получили автографы от автора и сделали памятные фотографии.

Как рассказала нашему изданию vb.kg Варвара Заборцева, представитель Ассоциации союзов писателей и издателей России, проект, в рамках которого прошла встреча, направлен на пополнение библиотечных фондов. "В последние годы мы расширили наши горизонты и начали представлять российское творчество за рубежом. Сегодняшняя встреча в рамках проекта - первая в Кыргызстане", - отметила Заборцева.

"В рамках этого проекта в Русский дом Бишкека вскоре поступит более трехсот книг на русском языке: от произведений современных авторов до классики, а также пособий для изучения русского языка. Мы рады, что такие культурные связи становятся возможными. Это не только шанс расширить книжные коллекции русских библиотек за рубежом, но и возможность познакомить читателей, включая юных, с современной российской литературой", - добавила Варвара.

Детская писательница Елена Усачева, в свою очередь, отметила, как важно вдохновлять юных читателей на творчество. Она с радостью поделилась своими впечатлениями vb.kg от встречи с детьми в Бишкеке: "Ребята здесь удивительные! Они не боятся проявлять свои эмоции, активно участвуют в обсуждениях и не стесняются делиться своими мыслями. Это крайне важное качество, которое не всегда встречается у детей, особенно в сегодняшнее время", - отметила писательница.

Задача детского писателя, по словам Усачевой, не только рассказывать о своём творчестве, но и передавать детям любовь к литературе, заряжать их энергией и вдохновлять на творчество. "Главное - показать, что книги могут приносить радость, а чтение - это весёлое и увлекательное занятие, которое может повлиять на будущее", - добавила она.

Писательница пообещала, что, если будет возможность, обязательно вернется в Кыргызстан. "Я была очень рада видеть такую живую и открытую аудиторию. Я надеюсь, что ещё не раз буду радовать детей Кыргызстана своим творчеством", - сказала она.

Справка: Елена Усачева - известная российская писательница, автор более 50 книг для детей. Она родилась в Москве и с раннего возраста проявляла интерес к литературе. В своей карьере она написала множество увлекательных произведений, охватывающих различные жанры, включая сказки, повести и рассказы, затрагивающие такие важные темы, как дружба, честность, смелость и доброта.

Елена Усачева также является автором сценариев к известному анимационному сериалу "Фиксики". Она написала сценарии для таких серий, как "Протез" и "Цепная реакция". Эти серии, как и сам сериал, приобрели огромную популярность, увлекая детей и взрослых своими увлекательными историями о маленьких существах, которые живут в бытовых приборах и помогают людям разбираться в технологиях.

Кроме того, писательница активно участвует в проектах, направленных на популяризацию детской литературы, проводит встречи с юными читателями и участвует в образовательных программах.