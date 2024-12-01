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В Бишкеке прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ГКНБ

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Сегодня, 1 декабря 2024 года завершились соревнования по мини-футболу посвященные ко Дню работника органов национальной безопасности Кыргызской Республики.

В турнире приняли участие сотрудники ЦА ГКНБ, территориальных управлений ГКНБ, а также сотрудники ПС ГКНБ КР, 9 Службы ГКНБ КР и ветераны ведомства.

По итогам соревнований по мини-футболу результаты выглядят следующим образом:

1 место – УГКНБ КР по Чуйской области;

2 место – УГКНБ КР по Баткенской области;

3 место – Государственное учреждение ЦИБ при ГКНБ;

4 место – ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области;

5 место – ССН "АЛЬФА -1" ГКНБ КР.

По общим итогам турнира победителям были вручены Кубки, грамоты и денежные призы.

На торжественном закрытии турнира с официальной речью к сотрудникам обратился заместитель кабинета министров КР - председатель ГКНБ КР, генерал-полковник Камчыбек Ташиев, который отметил важность развития спорта и повышения уровня физической подготовки военнослужащих, как один из залогов обеспечения высокой эффективности оперативно-служебной деятельности сотрудников, дал соответствующие поручения личному составу.


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URL: https://www.vb.kg/441174
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, футбол, Кыргызстан
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