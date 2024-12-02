Работа будет продвигаться медленнее обычного. Гороскоп с 2 по 8 декабря

Вслед за ретроградным Меркурием начинает ретроградное движение Марс. Марс отвечает за действия, а потому с одной стороны возможны задержки с реализацией новых дел. Работа будет продвигаться медленнее обычного. Зато удастся завершить дела, которые долгое время не удавалось довести до ума. Переход к ретроградному движению состоится 7 декабря и продолжится практически до конца зимы, а именно до 24 февраля 2025 года. Начинать в это время ремонт, строительство, изготовление мебели не желательно. Могут возобновляться былые конфликты и тяжбы, предоставляя возможность завершить их в течение этого периода, либо возродить и вывести на новый виток, а потому важно проявить мудрость для положительного разрешения противостояния.

Овен – предстоит столкнуться с давними проблемами как деловом, так и дружеском общении, а также в учёбе. Вашего опыта может не хватить для решения возникших затруднений, поскольку вы повторите путь, ведущий к проблемам. Обратитесь за советами и поддержкой. Полученные советы, опыт других людей позволит отыскать нестандартное решение давних проблем и достичь успеха в делах и учёбе, а также прекратить ссоры. Возможно получение поддержки и со стороны влиятельных людей руководства.

Телец – финансовые поступления сохранятся, но траты могут превзойти все ожидания. Послушав сослуживцев и различных знакомых, вы можете растратить деньги на инвестиции, покупки и развлечения, которые не только себя не оправдают, но ещё и создадут серьёзную брешь в бюджете. Воздержитесь от одалживания денег и оформления кредитов. Обратите внимание на дополнительную работу. Она обеспечит хорошие финансовые поступления. Поездки и свидания придадут романтику зимним вечерам.

Близнецы – втягиваться в споры опасно, поскольку возникающие обиды могут рассорить с руководством и деловыми партнёрами, усложнив дальнейшее взаимодействие и затруднить получение документов. Претворяйте в жизнь возникшие идеи, особенно те, которые не удалось осуществить прежде. Они воодушевят людей из вашего окружения и вместе вы реализуете эти проекты. Сохранив хорошие отношения с руководством, вы пополните казну, что будет особенно важно в преддверии приближающегося Нового Года.

Рак – не перегружайте себя рутинными делами и поездками. Работая без отдыха, вы рискуете своими здоровьем. Будьте также внимательны с тем, что пишите и говорите. Вашими комментариями воспользуются недоброжелатели, которые так и следят за вами, дабы создать проблему, прицепившись к словам. Благополучно решаться вопросы, связанные с домом. Занявшись домашними делами, вы быстро с ними справитесь. Романтические путешествия, свидания создадут предновогоднее настроение.

Лев – увлёкшись покупками, инвестициями, тратами на развлечения, вы и не заметите как казна полностью опустеет. Постарайтесь соизмерять свои расходы с уровнем доходов, дабы не встречать 2025 год с долгами и неоплаченными счетами. С пользой пройдёт поездки, встречи, а также незапланированное обучение. Полученные знания, советы помогут вам по-иному взглянуть на привычные дела, благодаря чему многие нерешаемые проблемы будут преодолены.

Дева – даже обсуждение привычных вопросов может вызывать массу дополнительных вопросов и недоумения у собеседников. Домочадцы и руководство могут зарубить на корню свежие идеи, не желая в них разбираться. Займитесь решением финансовых вопросов, не отвлекаясь на споры. Вы сможете существенно пополнить казну, а также совершить важные покупки, а том числе и подарки к Новому Году. Поездки сложатся увлекательно, а выступления на различных мероприятиях положительно отразятся на имидже.

Весы - выбирайте работу себе по силам. Взваливая на свои плечи рутину, вы рискуйте погрязнут в заботах, которые не только займут всё свободное время, но и не принесут дохода. В конечном итоге пошатнуться может здоровье. Выбрав наиболее значимые дела, вы продолжите развитие, поскольку по мере реализации их, вы расширите круг знакомств, направитесь в увлекательные поездки и реализуете свои идеи. В этом случае вы пополните казну доходами и сможете купить то, о чём давно мечтали.

Скорпион – загоревшись идеями, которые возникнут после общения с различными знакомыми, вы можете расстаться с приличной суммой денег, бросив их на новое увлечение. В итоге вы можете даже залезть в долги, которые придётся отдавать долгое время. Прислушавшись к своей интуиции, вы отбросите всё лишнее и сможете существенно пополнить казну. Семейный досуг или романтичный вечер с любимым человеком наполнят жизнь предновогодней сказочной атмосферой.

Стрелец – проталкивая свою точку зрения, вы рискуете испортить отношения в доме, обидеть любимого человека и нажить врагов на работе. Прислушайтесь к критике и не спешите делать окончательный вывод. Когда эмоции утихнут, можно будет остановиться на варианте, в котором удачно объединятся ваши идеи и многочисленные советы. Деньгами вы распорядитесь умело. Покупки, сделки с недвижимостью и коммерческие сделки доставят удовольствие и доходы, что особенно важно в преддверии Нового Года.

Козерог – пересмотрев свои планы под влиянием руководства или друзей, вы сделаете ошибку. Кое кто из влиятельных людей намеренно хочет ослабить ваши позиции, а недоброжелатели пытаются развалить гармонию в личной жизни. Слухи могут порождать подозрение, а жизнь в постоянном напряжении приведёт к обострению хронических заболеваний. Решительно отстаивая свою точку зрения и намерения, вы не ввяжитесь в конфликты, защитите личную жизнь от посягательств и преуспеете в делах или учёбе.

Водолей – ускоряя ход событий, вы добавляете себе проблем. Посредники, взяв деньги за свои услуги, найдут тысячу причин для оправдания срыва обещанных сроков, а новые знакомые обещая золотые горы, исчезнут с вашими деньгами. Отсутствие видимого прогресса в отношениях подтолкнёт к новым поискам, что также чревато последствиями. Дайте возможность событиям идти своим чередом, и вы получите долгожданный ответ от любимого человека, финансовые поступления и решения по важным вопросам.

Рыбы – решения руководства и домочадцев могут раздражать, но ваши попытки что-либо доказать будут иметь обратный эффект. Воздержитесь от споров и сосредоточьтесь на решении финансовых вопросов. Вы можете существенно увеличить доходы, что поможет вам сделать долгожданные покупки, подарки к Новому Году, а возможно и сделки с недвижимостью. Инвестиции также оправдают себя. Общение с друзьями вдохновит на новые проекты и самое время обсудить программу новогоднего корпоративен.

Астролог Андрей Рязанцев