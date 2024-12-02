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В Шотландии представили работы художников из Кыргызстана

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В шотландском городе Гринок, на берегу реки Клайд, в арт-центре Beacon Art Center состоялась выставка в рамках VIII Eurasian Creative Guild. Среди представленных работ особое внимание привлекли картины выдающихся художников из Кыргызстана - Сеидбека Атамбаева и Ларисы Пак. Об этом сообщают организаторы фестиваля.

По их данным, выставка объединила творческие таланты из разных стран Евразии, включая Кыргызстан, Великобританию, Украину, Казахстан, Узбекистан и Беларусь. Уникальные произведения кыргызских мастеров искусства стали настоящим украшением экспозиции, демонстрируя глубину культурного наследия страны и современный взгляд на искусство.

"Это великолепная возможность показать миру богатую культуру Кыргызстана и установить новые культурные связи. Работы наших художников вызывают восхищение своей искренностью, теплом и силой художественного выражения," - отметил организатор выставки Марат Ахмеджанов.

Международная выставка в Гриноке стала частью масштабного форума, направленного на продвижение культурного обмена, диалога и объединения творческих людей. Участие кыргызских художников подчеркнуло значимость искусства как языка, который преодолевает границы и соединяет сердца.

Справка: Евразийская неделя культуры - ежегодный фестиваль, посвящённый развитию культурного обмена и сотрудничества между странами Евразии. Он освещает богатые традиции, художественные достижения и творческие инновации региона, предлагая инклюзивное пространство для диалога, вдохновения и взаимопонимания.


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URL: https://www.vb.kg/441179
Теги:
Великобритания, художник, Кыргызстан, Сеидбек Атамбаев
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