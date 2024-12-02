Ташиев высказал свое мнение по поводу происхождения слова "кыргыз"

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев высказал своем мнение по поводу происхождения слова "кыргыз". Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, во время рабочей командировке за границей у него спросили, действительно ли слово "кыргыз" произошло от слов "кырк кыз".

"Я ответил, что слово "кыргыз" произошло от таких слов как "кырылгыз" (неистребимый) и "түгөнгүс" (бесконечный). В любом случае, мы, кыргызы, должны знать происхождение слова "кыргыз" и правильно объяснять это другим. Это наша история и будущее! Я думаю, наши историки правильно дадут разъяснение по этому поводу", - написал глава ГКНБ.