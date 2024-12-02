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Ташиев высказал свое мнение по поводу происхождения слова "кыргыз"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев высказал своем мнение по поводу происхождения слова "кыргыз". Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, во время рабочей командировке за границей у него спросили, действительно ли слово "кыргыз" произошло от слов "кырк кыз".

"Я ответил, что слово "кыргыз" произошло от таких слов как "кырылгыз" (неистребимый) и "түгөнгүс" (бесконечный). В любом случае, мы, кыргызы, должны знать происхождение слова "кыргыз" и правильно объяснять это другим. Это наша история и будущее! Я думаю, наши историки правильно дадут разъяснение по этому поводу", - написал глава ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/441183
Теги:
Камчыбек Ташиев, Кыргызстан
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