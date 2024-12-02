Адылбек Касымалиев встретился с главой Республики Саха

Состоялась встреча первого заместителя председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева с главой Республики Саха (Якутия, Российская Федерация) Айсеном Николаевым, прибывшим в Кыргызстан с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи Адылбек Касымалиев подчеркнул важность развития межрегиональных связей между Кыргызстаном и Российской Федерацией, особо отметив традиционно дружеские отношения и тесное торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Он оценил динамику развития двусторонних отношений, подчеркнув значительный рост товарооборота между Кыргызстаном и Якутией за последние четыре года.

Касымалиев рассказал о реформах, проводимых в Кыргызстане, приведших к устойчивому экономическому росту (ВВП вырос более чем на 7% за три года, бюджет увеличился вдвое).

Он также отметил успешную работу кыргызско-российской межправительственной комиссии и межрегиональной конференции, пригласив делегацию Республики Саха принять активное участие в следующей конференции, которая состоится в Кыргызстане.

Адылбек Касымалиев подчеркнул перспективность сотрудничества в сферах гидроэнергетики и горнодобывающей промышленности, отметив аналогичные приоритеты развития в Кыргызстане и Якутии.

Он пригласил якутских бизнесменов посетить Кыргызстан для установления прямых контактов с кыргызскими предприятиями и государственными органами.

В свою очередь, Айсен Николаев отметил взаимный интерес в развитии экономических связей, планах по расширению торговли, акцентировав внимание на возможностях инвестиционного сотрудничества. Он также подтвердил готовность Республики Саха к активному участию в будущих межрегиональных конференциях и расширению взаимовыгодного сотрудничества с Кыргызстаном.