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Военная прокуратура выявила нарушения в строительных работах МЧС КР

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Военная прокуратура Кыргызской Республики провела проверки в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) и его подведомственных учреждениях. Цель проверок - оценка качества строительства объектов для предотвращения и минимизации последствий ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в результате проверок выявлены нарушения, по которым внесено 6 актов прокурорского реагирования в адрес Департамента капитального строительства и Службы "Сельводзащита" при МЧС. В доход государства возмещен ущерб на сумму 1,8 млн сомов.

По фактам грубых нарушений при строительстве возбуждено 2 уголовных дела по статьям 210 (присвоение или растрата), 273 (недоброкачественное строительство), 337 (злоупотребление должностным положением) и 346 (служебный подлог) УК КР.

Например, при строительстве дамбы и селевых отводов в Каркыринском айылном аймаке Иссык-Кульской области должностные лица в сговоре с подрядчиком завысили объемы работ. Ущерб составил 4,3 млн сомов, который полностью возмещен в ходе расследования.

Работа по выявлению нарушений продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/441193
Теги:
Генеральная прокуратура, Кыргызстан
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