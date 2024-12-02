С 3 декабря в Бишкеке стартует фестиваль "Бир Дуйно- Кыргызстан-2024"

С 3 по 7 декабря в Бишкеке пройдет XVIII Международный фестиваль документальных фильмов по правам человека "Бир Дуйно – Кыргызстан – 2024", который пройдет под лозунгом "Молодежь за искусство и права человека: Устойчивость, Достоинство, Безопасность!". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в этом году фестиваль отмечает свое 18-летие, и команда гордится тем, как волонтеры сыграли ключевую роль в его развитии. Множество вчерашних волонтеров сегодня стали активными лидерами в разных сферах жизни, что подтверждает успешную преемственность поколений.

Особенностью нынешнего фестиваля является акцент на молодежь и их роль в продвижении прав человека. Представленные на фестивале фильмы - это глубокие и многогранные исследования социальных и правозащитных проблем. Они объединяют работы из 15 стран, включая Гвинею-Бисау, Португалию, Бразилию, Эстонию, Великобританию, Судан, Южный Судан, Марокко, Молдову, Узбекистан, Непал, Кыргызстан, Казахстан, Францию, Данию и Афганистан. Эти фильмы освещают важнейшие вопросы, такие как неравенство, дискриминация, насилие и нарушение прав, особенно в отношении уязвимых групп, таких как женщины, дети, беженцы и люди с инвалидностью.

Программа фестиваля включает широкий спектр тем:

- В Гвинее-Бисау женщины борются с калечащими операциями и принудительными браками, используя агроэкологию и самообеспечение. Это движение вдохновлено наследием Амилкара Кабрала, который сделал права женщин частью освободительной борьбы.

- В Афганистане анимационные дневники двух подруг показывают, как политические режимы могут разделить судьбы людей, оставляя одну бороться с репрессиями, а другую выживать в лагере для беженцев.

- Фильмы из Центральной Азии поднимают важные вопросы паллиативной помощи и поддержки людей с аутизмом, акцентируя внимание на значении семьи и любви.

- Истории из Судана и Марокко напоминают о последствиях войн и насилия, показывая хрупкость человеческой жизни.

- Экологические проблемы, такие как наводнение в Казахстане, акцентируют внимание на важности переосмысления нашего отношения к природе.

- Важное место занимает борьба за создание мемориала жертвам рабства на острове Святой Елены, что становится символом преодоления колониального прошлого.

Каждый фильм раскрывает глобальные вызовы через локальные истории, подчеркивая необходимость защиты прав и свободы каждого человека, а также важность роли искусства в сохранении культурной памяти.

В этом сложном для демократии времени фестиваль также акцентирует внимание на стратегически важных инициативах. Призыв "Хельсинки +50", который будет лидировать Финляндия в 2025 году, подчеркивает необходимость восстановления диалога и укрепления доверия между государствами, гражданским обществом и молодежью в продвижении ценностей мира, прав человека и развития.

Кроме того, фестиваль поддерживает Декларацию о правозащитниках +25, которая поднимает вопросы безопасности правозащитников, их свободы выражения и ассоциации.

Особое внимание на фестивале уделяется расширению прав и возможностей молодежи как лидеров в области прав человека, что является важным шагом к достижению Целей устойчивого развития и построению более инклюзивного общества.

В рамках фестиваля, помимо показов фильмов, будут проходить тематические мероприятия, посвященные вопросам участия женщин и молодежи в процессах принятия решений, защиты трудовых прав, усиления голосов регионов и прав человека в искусстве.

Церемония открытия фестиваля состоится 3 декабря в отеле "Новотель".