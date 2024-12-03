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"Все признаки "оранжевой революции"". Кремль - о протестах в Грузии

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В Грузии наблюдаются попытки раскачать ситуацию и повторить события на Майдане в 2013 году, но Россия в эти процессы никак не вмешивается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Налицо попытка раскачать ситуацию. Мы видели подобные события в целом ряде стран. Самая прямая параллель, которую можно провести, это события Майдана на Украине. Все признаки попытки осуществления оранжевой революции", - сказал Песков журналистам.

"Все, что происходит в Грузии, это внутреннее дело Грузии. Мы не вмешивались и не имеем в виду вмешиваться в эти процессы", - подчеркнул он.

По словам Пескова, "грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации и возвращению к спокойствию".

У него уточнили, как в Кремле относятся к тому, что в протестах в Грузии участвуют и российские граждане. Его также попросили прокомментировать информацию о том, что были задержаны восемь россиян за нападение на представителей силовых ведомств Грузии.

"Мы не располагаем информацией, что это за люди. Очевидно, что, принимая участие в нападениях на силовиков, они нарушали закон страны", - сказал представитель Кремля.

"Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет получить информацию и обеспечить контакты и получение информации о том, что вменяется в вину этим гражданам", - добавил он.

Источник: interfax.ru


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URL: https://www.vb.kg/441202
Теги:
Грузия, революция
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