Форум "Евразийские ворота": эксперты РК и народная дипломатия в действии

II Международный иммерсивный форум "Евразийские ворота", состоявшийся в казахстанском городе Костанае в рамках народной дипломатии, затронул широкий спектр вопросов приграничного и в целом международного сотрудничества. Их важность и актуальность для отношений Казахстана и России подтвердили приглашенные представители принимающей мероприятие стороны. В их числе – заместитель акима Костаная Мажит Шуленов и историк, директор Международного института интеграции социально-гуманитарных исследований "Интеллект Орда" Саттар Мажитов, пишет asia-today.news.

О площадке мероприятия

Прежде всего, гости отметили высокий статус площадки, на которой прошел форум: как и в прошлом году, мероприятие состоялось в стенах Костанайского филиала Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Это самый крупный из филиалов российских университетов, функционирующих в Казахстане, который был создан почти четверть века назад.

Как отметил Мажит Шуленов, львиная доля выпускников филиала работают в правоохранительных органах, в банках и в государственных структурах Казахстана.

"Это свидетельствует, что здесь очень профессиональный преподавательский состав, и студентам даются серьезные знания, которые выпускники этого вуза и используют в дальнейшей жизни", – сказал заместитель акима.

В свою очередь, Саттар Мажитов, указав на слова своего коллеги, также коснулся вопроса трудоустройства выпускников.

"И мне очень приятно было слышать от Мажита Максутовича, что выпускники ЧелГУ работают прежде всего в таких сферах, как банковское дело, как государственное управление и так далее. Это сегодня очень важно. Ведь кто поднимал современную экономику той же Канады, да той же Америки? Все эти банковские системы, возьмите, там кто работает – выходцы из Азии", – отметил он.

Тут стоит отметить, что как раз на днях президент России Владимир Путин посещал Казахстан с официальным визитом. В ходе этого визита среди прочих было подписано соглашение, непосредственного касающееся деятельности Костанайского филиала ЧелГУ.

Речь идет о Соглашении между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан "О функционировании Костанайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Челябинский государственный университет".

Данный документ определит вектор развития филиала ЧелГУ на ближайшие годы. Тот факт, что вопросы деятельности российского вуза в Казахстане детально прорабатываются на высшем уровне, ещё раз свидетельствует о его важном статусе.

О приграничном сотрудничестве

"Мы, Костанайская область, как граничащий с Челябинской областью регион Казахстана, просто обречены на такие добрососедские отношения", – сказал Мажит Шуленов.

Заместитель акима напомнил, что Казахстан и Россию связывает одна из самых протяженных сухопутных границ в мире и века дружбы, а Саттар Мажитов подчеркнул, что заявленные на форуме темы отражают основные направления развития приграничных территорий.

"Исторический регион, в котором этот форум проводится, объединял многие народы. И в приграничье оно отличалось своей полиэтничностью, богатством традиций, обычаев, которые вырабатывали очень много ценностей. И сегодняшний форум направлен на то, чтобы показать эти ценности", – заявил он.

По словам Мажитова, в условиях разорванного потерявшегося мира сегодня очень важно укреплять международные сотрудничество, и удачнее всего это получается именно на евразийском континенте.

"Потому что тот образец дружбы, взаимопонимания, взаимоуважения и взаимообогащения, которые происходят между Казахстаном и Россией, конечно же это пример для всего остального мира. Я это, как эксперт по вопросам геополитики, геоэкономики, могу очень смело это сказать. И неслучайно сегодняшний форум посвящен именно путям, которые проходят именно через пространство приграничья из Азии в Европу и из Европы в Азию", – заявил историк.

Говоря о потенциале приграничных зон, спикер отметил, что они являются катализаторами новшеств и инноваций.

"Я думаю, что вот эти успехи, прежде всего, если они необходимы и нужны нашим странам, создаются в зоне приграничья, в зоне контактов различных стран, в данном случае Казахстана и России, во фронтирных зонах", – указал он.

О форуме

Отличительной особенностью форума "Евразийские ворота" является его иммерсивность (от англ. immersive – "присутствие, погружение"). Это значит, что в его программу включены музыкальные, танцевальные и театральные элементы, отражающие культуру и традиции Казахстана и России и позволяющие более глубоко их понять.

"Не зря, что форум имеет формат иммерсивности. Почему? Потому что только через народные ценности, традиции, обычаи, можно достичь того результата, который хотят народы наших стран и лидеры наших государств. Потому что в сегодняшнем, растерянном, потерявшемся, уже находящегося на стадии исчезновения как таковой человеческой цивилизации мира, очень трудно выжить без ценностей, без ценностей, которые ковались веками. Ведь любая традиция, любой обычай, он не просто становится частью нашей жизни, это выковывается тысячелетиями", – считает Саттар Мажитов.

Заместитель акима Мажит Шуленов охарактеризовал форум, который проводится в Костанае уже второй раз, как очень представительный и полезный.

"Когда филиал ЧелГУ проводит форум, на котором обсуждаются перспективы добрососедских отношений в самых различных сферах социально-экономического развития двух регионов, это всегда приветствуется", – подчеркнул представитель акимата.

Он также заявил, что форум способствует установлению деловых контактов между деловыми кругами Казахстана и России. И это на фоне того, что в настоящий момент образуется множество совместных предприятий: российский бизнес активно заходит на рынок Казахстана, также и казахстанский бизнес заходит в Россию.

Здесь необходимо еще раз упомянуть о визите Владимира Путина в Казахстан, который состоялся почти одновременно с форумом "Евразийские ворота". Только этот визит относится к государственной дипломатии, а прошедшее мероприятие – к народной. Очень радостно видеть, что и тот, и другой инструмент работает во благо российско-казахстанских отношений.

Справка:

II Международный иммерсивный форум "Евразийские ворота" состоялся 22 ноября. На мероприятие собрались около 200 участников из России и Казахстана: представители государственных и муниципальных органов власти, общественные и неправительственные организации, лидеры мнений в сферах бизнеса, медиа, культуры, экологии и образования, а также международные эксперты. Форум организован ЧелГУ совместно с АНО по развитию регионального кино и креативных индустрий. Цель мероприятия – создать открытую площадку для укрепления сотрудничества России и Казахстана в различных сферах посредством народной дипломатии.