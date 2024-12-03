ГНС за 11 месяцев собрала 270,2 млрд сомов налогов и страховых взносов

Налоговая служба КР за январь-ноябрь 2024 года собрала 270 млрд 236,8 млн сомов налогов и страховых взносов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, это на 44,5 млрд сомов больше показателя прошлого года.

В том числе собрано 203 млрд 860,5 млн сомов налогов и платежей. Установленный план перевыполнен на 3 млрд 21,8 млн сомов. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года собрано больше на 35 млрд 696,5 млн сомов.

Сумма собранных страховых взносов составила 66 млрд 376,3 млн сомов. План перевыполнен на 5 млрд 651,3 млн сомов. По сравнению с 11-ю месяцами прошлого года собрано больше на 8 млрд 795,6 млн сомов.

Для сравнения, в 2010 году сумма собранных налогов и страховых взносов составила 36,3 млрд сомов, а за весь 2020 год собрано 112,1 млрд сомов.

Внедрение цифровых инструментов сыграли ключевую роль в достижении перевыполнения плановых показателей, улучшив и усилив налоговое администрирование, а также создав благоприятные условия для налогоплательщиков.

Одним из значимых инструментов, способствовавших увеличению сборов, является электронная товаротранспортная накладная. Данная система помогает внести прозрачность в налоговые процессы, сокращая теневую экономику и защищая интересы всех участников рынка, в том числе покупателей.