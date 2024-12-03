Садыр Жапаров: Поддержка граждан с инвалидностью - наш приоритет

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 3 декабря, направил обращение в связи с Международным днем инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемые соотечественники!

Сегодня, 3 декабря – особый день, когда мировое сообщество объединяет усилия для привлечения внимания к проблемам уязвимых слоев населения с ограниченными возможностями здоровья.

Для Кыргызстана обеспечение равных прав и возможностей для граждан с особыми потребностями является не просто приоритетом государственной политики, но и вопросом справедливости и достоинства.

В этой связи в стране ведется активная работа по расширению возможностей граждан с инвалидностью, их всесторонней поддержке и защите их прав.

Наши сограждане с особыми потребностями, являясь неотъемлемой частью общества, достигают значительных высот в спорте, культуре, на государственной службе и других сферах, внося свой вклад в развитие страны. Их трудолюбие и сила духа служат примером и вдохновением для многих. Несмотря на ограничение возможностей, они активно делятся своим опытом через социальные сети, призывая людей избавляться от неуверенности, сомнений и других барьеров. Такие сильные духом наши сограждане не только преодолевают трудности, но и мотивируют других стремиться вперед. Своими усилиями и стремлениями к победе они напоминают каждому из нас о ценности человечности, упорства и оптимизма.

Дорогие кыргызстанцы!

В нашей стране необходимо продолжать последовательную работу по воспитанию уважения к правам и человеческому достоинству граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также по признанию их достижений.

В ближайшие годы предусмотрено улучшение и обновление социальных стационарных учреждений, требующих дополнительного внимания. Кроме того, в рамках программы "Доступная страна" до 2030 года планируется создание удобной инфраструктуры, развитие системы медико-социальной экспертизы, совершенствование механизмов реабилитации и абилитации, внедрение инклюзивного образования и обеспечение рабочих мест.

Мы все вместе, как члены общества, строим культурное, гуманное и развитое будущее. Призываю всех кыргызстанцев проявлять милосердие, отзывчивость, уважение друг к другу и великодушие.

Пусть вера в лучшее, смелость и стремление к новым горизонтам всегда сопровождают вас на жизненном пути! Вместе мы сможем достичь всего, к чему стремимся. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!", - говорится в обращении президента.