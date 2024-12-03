Погода
$ 86.80 - 87.20
€ 91.10 - 92.10

Садыр Жапаров: Поддержка граждан с инвалидностью - наш приоритет

234  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 3 декабря, направил обращение в связи с Международным днем инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Уважаемые соотечественники!

Сегодня, 3 декабря – особый день, когда мировое сообщество объединяет усилия для привлечения внимания к проблемам уязвимых слоев населения с ограниченными возможностями здоровья.

Для Кыргызстана обеспечение равных прав и возможностей для граждан с особыми потребностями является не просто приоритетом государственной политики, но и вопросом справедливости и достоинства.

В этой связи в стране ведется активная работа по расширению возможностей граждан с инвалидностью, их всесторонней поддержке и защите их прав.

Наши сограждане с особыми потребностями, являясь неотъемлемой частью общества, достигают значительных высот в спорте, культуре, на государственной службе и других сферах, внося свой вклад в развитие страны. Их трудолюбие и сила духа служат примером и вдохновением для многих. Несмотря на ограничение возможностей, они активно делятся своим опытом через социальные сети, призывая людей избавляться от неуверенности, сомнений и других барьеров. Такие сильные духом наши сограждане не только преодолевают трудности, но и мотивируют других стремиться вперед. Своими усилиями и стремлениями к победе они напоминают каждому из нас о ценности человечности, упорства и оптимизма.

Дорогие кыргызстанцы!

В нашей стране необходимо продолжать последовательную работу по воспитанию уважения к правам и человеческому достоинству граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также по признанию их достижений.

В ближайшие годы предусмотрено улучшение и обновление социальных стационарных учреждений, требующих дополнительного внимания. Кроме того, в рамках программы "Доступная страна" до 2030 года планируется создание удобной инфраструктуры, развитие системы медико-социальной экспертизы, совершенствование механизмов реабилитации и абилитации, внедрение инклюзивного образования и обеспечение рабочих мест.

Мы все вместе, как члены общества, строим культурное, гуманное и развитое будущее. Призываю всех кыргызстанцев проявлять милосердие, отзывчивость, уважение друг к другу и великодушие.

Пусть вера в лучшее, смелость и стремление к новым горизонтам всегда сопровождают вас на жизненном пути! Вместе мы сможем достичь всего, к чему стремимся. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия!", - говорится в обращении президента.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441217
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, поздравление, ЛОВЗ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  