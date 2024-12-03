ГКНБ задержал замначальника ОВД Араванского района за взятку

ГКНБ задержал с поличным заместителя начальника службы общественной безопасности ОВД Араванского района Ошской области при получении взятки в размере 120 тысяч сомов.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 28 ноября в ГКНБ поступило заявление от гражданина о вымогательстве 150 тысяч сом сотрудником ОВД Араванского района. Взятка требовалась за содействие в избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, для сына заявителя, находящегося в ИВС по подозрению в преступлении.

На открытии нового здания Сузакского РОВД председатель ГКНБ генерал-полковник Камчыбек Ташиев отметил, что правоохранительные органы должны оправдывать доверие народа, соблюдать законность и снижать уровень преступности. Он подчеркнул, что борьба с нарушителями внутри силовых структур будет продолжаться. Все сотрудники, нарушающие закон, будут привлечены к ответственности. "Надев форму милиционера, вы должны быть достойны этой формы", - заявил он.

Как отмечает ведомство, что несмотря на проводимую политику руководством страны и госкомитета, отдельные сотрудники ОВД продолжают неправомерную деятельность вопреки интересом своей службы.