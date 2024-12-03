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Нурланбек Шакиев провел совещание по вопросу изменения гимна Кыргызстана

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Сегодня, 3 декабря, Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев провел совещание по вопросу изменения государственного гимна. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, в мероприятии приняли участие государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов, председатель комитета Жогорку Кенеша по социальной политике Винера Раимбачаева, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов, председатель Национальной комиссии по государственному языку и языковой политике при президенте КР Мелис Мураталиев.

Нурланбек Шакиев отметил, что вопрос изменения государственного гимна должен проходить с участием широкой общественности.

"У кыргызов есть мудрая поговорка: "Отрезанный по согласованию палец не болит". Так и в этом вопросе должны участвовать все граждане, и никто не должен быть лишен возможности предложить текст и мелодию нового гимна. А именно, необходимо создать условия, чтобы каждый мог рекомендовать свой вариант, включая не только народных поэтов и опытных композиторов, но и всех заинтересованных в творчестве граждан. Лучший из предложенных вариантов должен быть выбран специальной комиссией и представлен на рассмотрение Жогорку Кенеша. Этот гимн должен воспевать нашу страну, вдохновлять наш народ и стимулировать его к развитию и прогрессу", - сказал он.

При этом торага отметил, что на следующей неделе должны быть сформированы соответствующие комиссии, а новый гимн должен быть принят не позднее апреля следующего года. Он добавил, что к указанному сроку необходимо провести широкие обсуждения и организовать конкурсы.

В ходе встречи высказаны различные мнения относительно текста и мелодии существующего гимна. Были приведены примеры того, что его припев идентичен гимну Кыргызской ССР. Помимо этого, отмечено, что в обществе существуют критические замечания относительно того, что гимн был написан от третьего лица.

В связи с этим было подчеркнуто, что гимн, который является одним из главных символов нашей независимости, должен быть переработан в новом направлении и с новой точки зрения.

Так, государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов привел аргументы в пользу необходимости написания нового государственного гимна в соответствии с обновлениями, изменениями и реформами в стране.

"Кыргызстан сейчас находится на пути развития, во всех отраслях ведется активная работа. В оперативном порядке реализуются важные для нашего государства масштабные проекты, растет доверие населения к будущему. В связи с этим, необходимо выбрать гимн, который отражал бы наше новое направление, предпринимаемые шаги", - обозначил он.

В свою очередь министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов проинформировал, что проведет по данному вопросу специальные заседания с профильными объединениями и специалистами во главе с Союзом писателей и композиторов и проведет необходимую работу, связанную с принятием государственного гимна.

Кроме того, Мелису Мураталиеву поручено обратить особое внимание на текст нового гимна.


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URL: https://www.vb.kg/441220
Теги:
спикер, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Гимн
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