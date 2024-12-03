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Кыргызстан и Турция договорились о расширении экспорта сухофруктов

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В целях расширения экспорта сухофруктов из Кыргызской Республики на рынок Турции 2 декабря в Анкаре состоялась бизнес-встреча Торгового представителя при Минэкономики в Турецкой Республике, Чынгыза Токтобекова, с учредителем компании "Ünal Kuruyemiş", Омером Фаруком Эрбилом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, по итогам обсуждения достигнута договоренность о предоставлении Торговым представительством Кыргызстана бизнес-предложений от отечественных производителей сухофруктов для рассмотрения турецкой компанией. В случае заинтересованности кыргызстанских экспортеров, "Ünal Kuruyemiş" выразила готовность заключить контракт на такие продукции, как орехи, фасоль, чечевицу, сушеный абрикос, чернослив и другие виды сухофруктов.

Справка: Компания "Ünal Kuruyemiş" была основана в Анкаре в 1956 году. Она занимается производством и продажей продуктов питания, включая сухофрукты и орехи. На сегодняшний день компания имеет около 60 филиалов на территории Турции и несколько в странах Европы, предоставляя рабочие места для 300 сотрудников.


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URL: https://www.vb.kg/441221
Теги:
Турция, экспорт, сотрудничество, Кыргызстан
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