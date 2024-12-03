Адылбек Касымалиев: РКФР за 10 лет профинансировал более 3500 проектов

Первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев принял членов Совета и правления Российско-Кыргызского Фонда Развития (РКФР) по случаю 10-летнего юбилея организации. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи первый зампред кабмина подчеркнул важную роль Фонда в развитии экономики Кыргызстана и укреплении сотрудничества с Россией.

Адылбек Касымалиев отметил успешное финансирование со стороны РКФР проектов в сфере возобновляемой энергетики, производственных кластеров, торговой логистики и сельскохозяйственных инноваций.

"Деятельность Фонда в течение десяти лет продемонстрировала жизнеспособность и актуальность в развитии экономики республики. В его активе тысячи профинансированных проектов по всем регионам страны. За годы деятельности Фонд профинансировал более 3500 проектов на общую сумму свыше 760 млн долл. США." подчеркнул Адылбек Касымалиев.

Особое внимание было уделено планам по созданию торгово-логистического хаба и кыргызско-российского технопарка.

В завершение встречи за большой вклад в развитие Кыргызстана председатель Совета РКФР Тимур Максимов был награжден Почетной грамотой Кыргызской Республики.

Адылбек Касымалиев назвал РКФР "пионером" среди подобных двусторонних фондов развития и поблагодарил членов Фонда за их преданность делу и профессионализм.