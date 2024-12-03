Земельный участок с теннисным кортом "Тай Брейк" возвращен государству

Выявлены факты незаконного вывода в частную собственность муниципального земельного участка, расположенного на территории парка им.Панфилова общей площадью 0,48 га. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, коррупционная схема по незаконному выводу участка частным лицам была организована отдельными высокопоставленными чиновниками путем вынесения постановления со стороны мэрии города Бишкек.

В рамках проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены и установлены причастные лица, участвовавшие в преступной схеме по незаконному завладению муниципальных земельных участков мерою 0,48 га, общая стоимость которых, согласно проведенной оценке, составляет 268 млн. 900 тыс. сомов.

Предпринятыми мерами, согласно вынесенному судебному решению, данный спортивный комплекс перешел в собственность государства.