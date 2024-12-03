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Дайырбек Орунбеков награжден золотой медалью СНГ "Древо дружбы"

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- Бакыт Басарбек
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Совет Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств наградил руководителя службы информационной политики администрации президента КР Дайырбека Орунбекова золотой медалью "Древо дружбы" Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) и Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий и председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин вручили золотую медаль в городе Москва (Российская Федерация) в рамках заседания членов Совета директоров и Межгосударственного Координационного Совета Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Высокой награды Дайырбек Орунбеков удостоен за вклад в формирование информационного пространства Содружества Независимых Государств. Медаль "Древо дружбы" вручена за значительные заслуги в освещении деятельности СНГ и укреплении межгосударственного сотрудничества.

Стоит отметить, что золотая медаль "Древо дружбы" символизирует признание важной роли объективной и своевременной информации в развитии конструктивного диалога и укреплении союзнических связей в рамках Содружества.


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URL: https://www.vb.kg/441232
Теги:
награда, СНГ, Кыргызстан
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