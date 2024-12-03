Дайырбек Орунбеков награжден золотой медалью СНГ "Древо дружбы"

Совет Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств наградил руководителя службы информационной политики администрации президента КР Дайырбека Орунбекова золотой медалью "Древо дружбы" Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) и Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий и председатель МТРК "Мир" Радик Батыршин вручили золотую медаль в городе Москва (Российская Федерация) в рамках заседания членов Совета директоров и Межгосударственного Координационного Совета Межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Высокой награды Дайырбек Орунбеков удостоен за вклад в формирование информационного пространства Содружества Независимых Государств. Медаль "Древо дружбы" вручена за значительные заслуги в освещении деятельности СНГ и укреплении межгосударственного сотрудничества.

Стоит отметить, что золотая медаль "Древо дружбы" символизирует признание важной роли объективной и своевременной информации в развитии конструктивного диалога и укреплении союзнических связей в рамках Содружества.