Улан Адамалиев: Наш зритель предпочитает отечественные фильмы голливудским

Директор департамента кинематографии Кыргызской Республики Улан Адамалиев рассказал vb.kg о своих наблюдениях за первое время работы с момента его назначения на эту должность в сентябре 2024 года. Объехав регионы и проанализировав состояние "материальной части", он познакомился с людьми всех киношных профессий.

- В южном регионе посмотрел наши кинотеатры: некоторые в плачевном состоянии, некоторые, наоборот, развиваются. Опыт успешных кинотеатров можно распространять, и убыточные превращать в доходные предприятия, не забывая, что кинотеатры не чья-то частная лавочка , а государственное имущество.

За два месяца был проведен глубокий анализ состояния киноиндустрии, главный вывод - у кыргызского кинематографа очень большие перспективы для развития. Говорю, как менеджер с успешным опытом реализации различных проектов.

Могу рассказать, что состоялись переговоры с высшим руководством Роскино, Москино, кинофондом России. Проведены переговоры с руководством Беларусьфильм, ведем переговоры с правительством Ирана, Узбекистана, Казахстана. Для чего? Департамент кинематографии ставит перед собой амбициозную задачу - умножить в десять раз доходы от поступления киноиндустрии в бюджет страны! Что мы делаем для этого? Мы открываем новые рынки для проката кыргызской кинопродукции, - сказал он.

Что уже реализовано? Есть ли первые результаты?

- Уже есть первые соглашения о взаимном сотрудничестве. Мы намерены по три-четыре фильма в месяц выдавать в прокат для зарубежных стран.

Поясню, что на сегодняшний день у нас есть две большие ассоциации кинопроизводителей: Союз кинематографов Кыргызстана и Гильдия продюссеров Кыргызстана. В Гильдии продюссеров собраны молодые режиссеры, кинопроизводители, те, которые производят так называемое коммерческое кино. Эти же режиссеры снимают прекрасные фестивальные фильмы, которые занимают 1-ые места на международных, научных фестивалях. Такие фильмы как "Белек", "Шамбала" и другие. Они уже лауреаты очень многих премий и победители многих международного фестивалей.

И мы можем сказать, что на сегодняшний день мы с вами являемся свидетелями ренессанса кыргызского чуда, когда кыргызский фильмы пользуются популярностью не только в Кыргызстане, но и за рубежом.

У нас в Кыргызстане наблюдается уникальная ситуация, когда в прокате отечественный кинематограф успешно противостоит и конкурирует с Голливудом. То есть бывают такие ситуации, когда голливудские фильмы снимают с проката для того, чтобы дать время в прокате отечественным фильма! Если в других странах Голливуд безраздельно властвует в прокате, а у нас уже иначе.

Благодаря тому, что у нас как раз-таки молодые дарования, таланты снимают фильмы, мы наблюдаем как раз незыблемость физического закона перехода количества в качество, и именно количество выпускаемых фильмов сформировало у нас индустрию кино.

Мы можем гордиться, что у нас уже есть династии операторов, звукооператоров и осветителей. Иными словами у нас сложилась индустрия кино, как должно быть, даже в лучшем понимании - то есть есть династийные специалисты, которые передают секреты профессии от родителей к детям. И жесткая конкуренция между нашими кинопроизводителями позволила поднять уровень производства фильмов. Наши фильмы не только на фестивалях занимают 1-ые места, а выходят в прокат в зарубежных странах!

Поэтому департамент кинематографии КР ставит перед собой задачу помочь нашим кинопроизводителям получать дополнительную прибыль в виде проката в зарубежных странах. Но не надо забывать, что прокат фильмов в зарубежных странах это не просто способ зарабатывания денег для наших кинопродюсеров и кинопроизводителей, а ещё способ продвижения Кыргызстана на внешней арене - именно, когда люди смотрят фильмы о Кыргызстане у них появляется интерес к нашей стране, они задаются вопросом: что же за страна такая - Кыргызстан? И это надо воспринимать как позитивный, эмоциональный образ нашей страны.