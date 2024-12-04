"Кто вы такие, кыргызы, что на ваших фильмах плачут?"

Об успехах дней культуры в России, Беларуси и изумлении, которое вызывают у зрителей фильмы, снятые кыргызскими режиссерами рассказал vb.kg директор департамента кинематографии Кыргызстана Улан Адамалиев. Он считает, что пришло время ренессанса кыргызского кино, и эта уникальная ситуация, чтобы при умелом менеджменте можно было не только продвигать наши фильмы по всему миру, но и влюбить в наши фильмы всю планету.

Лучший актер - природа Кыргызстана

"Недавно с большим успехом прошла неделя кыргызской культуры в Москве, и там же была проведены Дни кыргызского кино. Показано было 5 фильмов. Первым показали "Рай под ногами матери!" .

Надо отметить, что все постарались - все фильмы были продублированы россиянами на высоком уровне "голливудскими" голосами. Люди плакали и смеялись, и во время показа, и выходя из зала. Настолько сильным оказалось эмоциональное воздействие фильмов.

Люди подходили к нам и задавали вопрос: а правда, что эта природа, которая показана в фильм, так и выглядит, или это компьютерная графика? А действительно Кыргызстан такой красивый? А насколько далеко эта красота от Бишкека? Каждый гражданин может зайти на эти горы? Показ фильма вызвал шквал неподдельных вопросов у самых разных людей. Мы то привыкли, что в любой день можем подняться в горы, а тут такое удивление. Многие тут же собрались ехать к нам. То есть фильмы побуждают искренний интерес к Кыргызстану.

Наши кыргызские фильмы настоящие послы доброй воли. Они представляют культуру и искусство нашей страны за рубежом. И это интерес не только рядового зрителя, но и шок у профессионалов. В Беларуси после показа ко мне подошла кинокритик и с ходу заявила:

"Я была во всех странах, видела фильмы всех стран, но вы кыргызы меня удивили. Откуда у вас такая операторская работа, такое режиссерское видение, качество картинки. Как вы делаете такое кино - свет, звук - все на высшем уровне!? Понимаете, что у вас уровень Голливуда!? Но только лучше. Кто вы такие кыргызы, что творите такие фильмы?".

Минут десять она меня не отпускала. На трех каналах показали мое интервью, показали отрывки из фильмов, и на следующий день негде было сидеть и стоять в зале. Все шли и спрашивали: "Где здесь показывают кыргызское кино?"

Я могу с гордостью сказать, начинается подъем, ренессанс кыргызского кино. У нас десятки фильмов, которые занимают ведущие места на фестивалях в мире. Мы готовим к прокату сразу несколько фильмов для зарубежных зрителей.

И чтобы все фильмы находили своих зрителей, мы хотим поставить в департаменте кинематографии Кыргызстна системную работу проката наших фильмов за рубежом", - рассказал Улан Адамалиев