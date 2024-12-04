Погода
$ 86.76 - 87.19
€ 91.10 - 92.10

"Кто вы такие, кыргызы, что на ваших фильмах плачут?"

329  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об успехах дней культуры в России, Беларуси и изумлении, которое вызывают у зрителей фильмы, снятые кыргызскими режиссерами рассказал vb.kg директор департамента кинематографии Кыргызстана Улан Адамалиев. Он считает, что пришло время ренессанса кыргызского кино, и эта уникальная ситуация, чтобы при умелом менеджменте можно было не только продвигать наши фильмы по всему миру, но и влюбить в наши фильмы всю планету.

Лучший актер - природа Кыргызстана

"Недавно с большим успехом прошла неделя кыргызской культуры в Москве, и там же была проведены Дни кыргызского кино. Показано было 5 фильмов. Первым показали "Рай под ногами матери!" .

Надо отметить, что все постарались - все фильмы были продублированы россиянами на высоком уровне "голливудскими" голосами. Люди плакали и смеялись, и во время показа, и выходя из зала. Настолько сильным оказалось эмоциональное воздействие фильмов.

Люди подходили к нам и задавали вопрос: а правда, что эта природа, которая показана в фильм, так и выглядит, или это компьютерная графика? А действительно Кыргызстан такой красивый? А насколько далеко эта красота от Бишкека? Каждый гражданин может зайти на эти горы? Показ фильма вызвал шквал неподдельных вопросов у самых разных людей. Мы то привыкли, что в любой день можем подняться в горы, а тут такое удивление. Многие тут же собрались ехать к нам. То есть фильмы побуждают искренний интерес к Кыргызстану.

Наши кыргызские фильмы настоящие послы доброй воли. Они представляют культуру и искусство нашей страны за рубежом. И это интерес не только рядового зрителя, но и шок у профессионалов. В Беларуси после показа ко мне подошла кинокритик и с ходу заявила:

"Я была во всех странах, видела фильмы всех стран, но вы кыргызы меня удивили. Откуда у вас такая операторская работа, такое режиссерское видение, качество картинки. Как вы делаете такое кино - свет, звук - все на высшем уровне!? Понимаете, что у вас уровень Голливуда!? Но только лучше. Кто вы такие кыргызы, что творите такие фильмы?".

Минут десять она меня не отпускала. На трех каналах показали мое интервью, показали отрывки из фильмов, и на следующий день негде было сидеть и стоять в зале. Все шли и спрашивали: "Где здесь показывают кыргызское кино?"

Я могу с гордостью сказать, начинается подъем, ренессанс кыргызского кино. У нас десятки фильмов, которые занимают ведущие места на фестивалях в мире. Мы готовим к прокату сразу несколько фильмов для зарубежных зрителей.

И чтобы все фильмы находили своих зрителей, мы хотим поставить в департаменте кинематографии Кыргызстна системную работу проката наших фильмов за рубежом", - рассказал Улан Адамалиев


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441241
Теги:
кино, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  