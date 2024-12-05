В Кыргызстане для борьбы с пиратством введут электронное билетирование

Департамент кинематографии Кыргызстана вводит электронное билетирование для борьбы с пиратством, и объединяет кинотеатры в единую прокатную сеть. Так будут защищены интересы кинопроизводителей и государства. Об этом в интервью vb.kg рассказал директор департамента кинематографии Кыргызстан Улан Адамалиев.

"Мы объединяем сегодня все государственные кинотеатры в единую сеть. У нас будет крупнейшая прокатная сеть, а до этого директора государственных кинотеатров сами договаривались с режиссерами, которые запрашивали за прокат высокую для них сумму.

А теперь мы все эти кинотеатры объединяем в одну единую прокатную сеть, и она будет самая большая. Тогда мы уже от имени этой сети будем разговаривать с нашими режиссерами. Мы сможем сами выдвигать взаимовыгодные условия", - сказал он.

Как вы собираетесь бороться с пиратством?

Мы ведем разработку проекта, и введем электронное билетирование. Это как раз то, о чём меня просили члены гильдии продюсеров, которые говорят, что больше всего ущерб наносят пиратские копии и пиратский прокат фильмов.

То есть внедряя электронное билетирование, мы в режиме реального времени будем знать, сколько билетов продано, и какой фильм идет в том или ином кинотеатре. Именно у меня в департаменте кинематографии будет дашборд, и на мониторе я буду видеть состояние кинопроката в реальном времени. Тогда мы исключим пиратские показы и копии", - пояснил Улан Адамалиев.