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У Кыргызстана есть четкая, государственная политика в сфере кинематографии

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- Светлана Лаптева
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"У государства есть четкая, государственная политика в сфере кинематографа. У департамента кинематографии, и у меня лично есть концепция, которая называется "Кыргызстан -  страна-героев", в которой четко описано, что мы хотели бы видеть на экранах наших кинотеатров. Такое мнение редакции vb.kg высказал директор департамента кинематографии КР Улан Адамалиев

По его словам, это концепция говорит о том, что в Кыргызстане каждый человек может стать героем.

"Совсем недавно люди старшего и среднего поколения говорили, что наши дети инфантильны, избалованы, но случился ковид и оказалось, что наша молодежь готова к самопожертвованию.  Наша молодежь очень самоорганизована, самостоятельна.  Наши молодые ребята и девушки, несмотря на отсутствие защитных костюмов, ездили в больницы, кормили врачей, помогали ухаживать за больными, развозили врачей, больных, рискуя своим здоровьем.

Наша молодежь достигает больших успехов в спорте, на олимпиадах, и  в интеллектуальных соревнованиях. А сколько у нас ярких и талантливых певцов, исполнителей, музыкантов, артистов, в том числе и в кино.

Надо признать, что на сегодняшний день идет подъем пассионарности всего народа. Согласно теории Льва Гумилева, столетний цикл как раз таки начинается сейчас - новый столетний цикл подъема пассионарности всей нации. Поэтому концепция, которая называется "Кыргызстан -  страна героев",  не только отражает эту ситуацию, но можно сказать, что это идеологическая концепция развития нации - ориентир для молодых, который будет давать направление движения.

К сожалению, в последнее время некоторые фильмы создавались для того, чтобы зарабатывать деньги, и поэтому содержание удовлетворяло сиюминутные потребности потребителя. А наши наивные искренние зрители, открытые миру всей душой, все, что показывают по телевидению и в кино воспринимают без фильтров, как достоверный источник информации.  Для них кино и реальность - едины, для них все это жизнь. 

А кино, это не только высшее из искусств, не только ремесло и способ зарабатывания денег, но и большая ответственность. То, что мы показываем сегодня на экранах, формирует неокрепшие души молодых.

Поэтому мы говорим о том, что государственный ресурс будет работать системно в поддержку фильмов, которые продвигают идеологию и политику государства в киноиндустрии", - сказал глава департамента кинематографии КР.


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URL: https://www.vb.kg/441243
Теги:
кино, Кыргызстан
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