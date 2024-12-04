ГКДР оценила соответствие обучения в медресе нормам законодательства

Сотрудники Центра исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религий представили знакомят учащимся и сотрудникам медресе результаты проведённого исследования: "Мониторинг соответствия образовательного процесса в медресе требованиям законодательства". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, исследование было проведено в рамках Плана мероприятий по реализации Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2022–2026 годы по пункту совершенствования системы религиозного и религиоведческого образования, предполагающий проведение мониторинга деятельности религиозных учебных заведений с целью оценки их соответствия учебно-методическим и техническим требованиям.

Результаты исследования позволили оценить текущее состояние образовательного процесса в медресе и разработать рекомендации для дальнейшего совершенствования системы религиозного образования в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Также, в ходе мероприятия представители Государственной комиссии по делам религий в областях прочитали участникам мероприятия лекции на тему государственной политики в религиозной сфере.