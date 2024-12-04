Погода
$ 86.76 - 87.19
€ 91.10 - 92.10

ГКДР оценила соответствие обучения в медресе нормам законодательства

70  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Центра исследования религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религий представили знакомят учащимся и сотрудникам медресе результаты проведённого исследования: "Мониторинг соответствия образовательного процесса в медресе требованиям законодательства". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, исследование было проведено в рамках Плана мероприятий по реализации Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2022–2026 годы по пункту совершенствования системы религиозного и религиоведческого образования, предполагающий проведение мониторинга деятельности религиозных учебных заведений с целью оценки их соответствия учебно-методическим и техническим требованиям.

Результаты исследования позволили оценить текущее состояние образовательного процесса в медресе и разработать рекомендации для дальнейшего совершенствования системы религиозного образования в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Также, в ходе мероприятия представители Государственной комиссии по делам религий в областях прочитали участникам мероприятия лекции на тему государственной политики в религиозной сфере.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/441247
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  