Новый этап в биозащите: Казахстан и Кыргызстан подписали важный меморандум

25 ноября состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между ТОО "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева" и Республиканским центром профилактики и контроля особо опасных, карантинных инфекций Министерства здравоохранения Кыргызской Республики. Этот важный документ призван укрепить двустороннее сотрудничество в ключевых областях медицины, общественного здравоохранения, науки и образования между двумя странами, а также способствует повышению региональной безопасности в борьбе с особо опасными инфекциями, которые могут представлять угрозу для здоровья населения и экосистемы.

Меморандум направлен на создание условий для активного обмена актуальной информацией и передовым опытом в таких важнейших областях, как биобезопасность и биозащита, а также для проведения совместных научных исследований, подготовки квалифицированных специалистов и организации мероприятий, способствующих повышению эффективности борьбы с инфекциями. Такое партнерство откроет широкие возможности для двух стран не только в решении актуальных проблем, связанных с инфекционными заболеваниями, но и в создании долгосрочной платформы для будущих научных и образовательных инициатив.

Особое внимание стоит уделить значимости этого соглашения для Кыргызской Республики. По словам президента Ассоциации биобезопасности стран Центральной Азии и Кавказа Дамиры Аширалиевой, подписание меморандума является важным шагом на пути к укреплению биологической безопасности страны и региона в целом. Кыргызстан активно участвует в ряде международных соглашений и программ, направленных на защиту от биологических угроз, и подписание этого меморандума позволит значительно улучшить технический и научный потенциал страны в решении проблем биозащиты и биобезопасности. Аширалиева также подчеркнула важность сотрудничества с Казахстаном, которое будет иметь стратегическое значение для обеспечения безопасности всей Центральной Азии, особенно в условиях глобальных биологических угроз, таких как эпидемии и пандемии.

Дамира Аширалиева отметила, что успешная реализация мероприятий по биологической безопасности во многом зависит от квалификации сотрудников, наличия современной материально-технической базы и, что особенно важно, своевременного обмена научными данными между странами. В этой связи меморандум предлагает создание платформы для обмена лучшими практиками, что позволит обеим сторонам оптимизировать существующие подходы к борьбе с инфекциями и улучшить подготовку специалистов в области здравоохранения и ветеринарии.

Одним из центральных моментов соглашения является использование научного потенциала Института имени М. Айкимбаева. Он обладает многолетним опытом в области биобезопасности, что делает его важным партнером в подготовке квалифицированных специалистов как для медицинской, так и для ветеринарной сфер. Ожидается, что сотрудничество между центрами позволит значительно улучшить систему реагирования на угрозы, связанные с зоонозными инфекциями, которые представляют собой одну из основных проблем для стран Центральной Азии.

Меморандум также открывает возможности для организации совместных научных исследований и обмена научными работами и технологиями между странами, что будет способствовать разработке новых методов борьбы с инфекциями и повышения уровня знаний специалистов. Кроме того, особое внимание будет уделено подготовке специалистов и обмену образовательными инициативами, включая подготовку магистрантов и докторантов, проведение стажировок, а также обмен преподавателями и научными сотрудниками. Эти инициативы направлены на улучшение качества образования и подготовки специалистов, что, в свою очередь, поможет повысить уровень национальной и региональной безопасности.

Начальник Управления общественного здравоохранения Бактыгуль Исмаилова, в своем комментарии также подчеркнула важность этого соглашения для страны. Она отметила, что подписанный меморандум между двумя центрами – это не только шаг к укреплению научного и образовательного потенциала, но и шаг к реализации практических мер, направленных на борьбу с особо опасными инфекциями. Исмаилова подчеркнула, что сотрудничество между Кыргызстаном и Казахстаном в рамках меморандума будет основано на взаимовыгодных принципах, что создаст возможности для обмена не только знаниями и опытом, но и научно-технической документацией, что даст существенный импульс для развития обеих стран.

Бактыгуль Исмаилова выразила уверенность в том, что основными направлениями сотрудничества станут обмен магистрантами и докторантами, а также проведение научных стажировок в различных областях, представляющих интерес для обеих сторон. Важно, что в рамках меморандума также будет усилен обмен преподавателями и научными сотрудниками, которые будут проводить образовательные мероприятия и организовывать семинары и консультации для повышения квалификации специалистов, что существенно повысит эффективность практической реализации государственных стандартов и программ послевузовского образования.

Меморандум предполагает широкую и продуктивную совместную работу, направленную на повышение биологической безопасности в Центральной Азии, что позволит обеим сторонам не только значительно укрепить свои научные и образовательные возможности, но и создать прочную основу для долгосрочного сотрудничества в области медицины и общественного здравоохранения.

Параллельно с этим важность сотрудничества с соседними странами, включая Казахстан, особенно в подготовке кадров, была подчеркнута академиком Национальной академии наук и директором Института биотехнологий НАН КР Асанкадыром Жунушовым. "В советское время в Казахстане был центр подготовки специалистов, и этот опыт может быть полезен для нас", - отметил Жунушов.

Академик также подчеркнул важность мониторинга территории Кыргызстана с учетом большого количества туристов и рисков распространения инфекций. "Мы должны быть готовы к таким вызовам и предупреждать возможные угрозы", - считает он.

Необходимо отметить, что Казахстан с территорией в 2,7 млн. квадратных километров занимает огромную часть Евразийского континента, где все еще встречаются очаги таких особо опасных инфекций как чума, холера, сибирская язва и других. Центральная референт лаборатория Национального научного центра особо опасных инфекций имени М.Айкимбаева, финансируемая государством, осуществляет эпидемиологический надзор за чумой и другими опасными инфекциями в масштабе всего Казахстана, а методологический – по всей Центральной Азии.

Инициатива Казахстана по созданию Международного агентства по биологической безопасности (МАББ) дополняет обязательства РК по противодействию угрозам в сфере глобальной безопасности. Республика открыта к сотрудничеству со странами Центральной Азии на фоне фиксирования эпизодических случаев очагов опасных инфекций, что продемонстрировала на примере Кыргызстана, подписав меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.