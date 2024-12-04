"Зеленая экономика": 14 проектов ГЭС и солнечная электростанция на $176 млн

Весь мир направлен на развитие "зеленой" экономики. Фонд совместно с ЕАБР, ФАО ООН будет финансировать "зеленые" проекты на сумму более $50 млн, направленные на использование возобновляемых источников энергии, внедрение энергоэффективных технологий и защиту окружающей среды. Об этом на юбилее в честь 10-летия Российского-Кыргызского Фонда развития заявил его глава Артем Новиков.

Он напомнил, что в настоящее время Фонд уже финансирует 14 проектов по строительству ГЭС и солнечной электростанции на сумму $176 млн, которые способствуют сокращению выбросов на 1,65 млн тонн парниковых газов в год и достижению энергетической независимости страны.

"Вкладом Фонда в реализацию зеленой повестки к 2027 году является сокращение выбросов CO2 на 1,65 млн тонн, что составляет не менее 10% от обязательств КР по снижению выбросов согласно Парижскому соглашению, а к 2030 году будет увеличен до 2 млн тонн или 13 % от обязательств КР", - подчеркнул Артем Новиков.