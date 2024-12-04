Новогодний сюрприз от сети O!Store: Телевизор при покупке смартфона

Такого ещё не было! В магазинах O!Store стартовала невероятная новогодняя акция: при покупке одного из популярных смартфонов Infinix - Hot 50, Hot 50 Pro+, Hot 50i или Smart 9 - вы получаете стильный телевизор, который прекрасно дополнит вашу технику в доме.

Телевизор всегда кстати! Он идеально подойдёт для просмотра новогодних фильмов и уютных вечеров в кругу семьи.

Не упустите шанс сделать новогодний подарок себе и близким! Праздники уже на пороге, а это значит, что время для выгодных покупок – сейчас!

Если говорить о преимуществах смартфонов Infinix, то это всегда надёжная сборка и разумная стоимость. Каждая из этих моделей подходит для повседневного использования, будь то игра, общение в интернете, съемка фото и видео. Всё это делает их популярными среди тех пользователей, которые ищут баланс между ценой и качеством. У всех акционных моделей:

Большая батарея на 5000 мАч для длительной работы без подзарядки. Широкие экраны с хорошим разрешением для комфортного просмотра контента. Современный дизайн с приятными цветами и материалами корпуса.

Телевизор в рамках акции предоставляется совершенно бесплатно, покупатель оплачивает только стоимость смартфона. Подробную информацию спрашивайте по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.

Акция действует с 04.12.2024 по 31.01.2025 года. Количество товара по акции ограничено. Телевизоры выдаются в месте приобретения смартфона и могут отличаться от изображений на картинке.

Покупая смартфоны в сети O!Store, вы можете быть уверены в том, что купите проверенное, сертифицированное устройство, зарегистрированное в системе ГСИ.

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