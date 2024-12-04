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ГКНБ задержаны начальники районных управлений налоговой службы

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР задержаны задержаны начальники районных управлений Бишкека Государственной налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках проводимой органами национальной безопасности системной работы по обеспечению экономической безопасности, искоренению коррупции и предупреждению ее проявлений в органах государственной власти, были получены данные о злоупотреблении должностным положением группой сотрудников Государственной налоговой службы.

В ходе проверки было установлено, что отдельные крупные производители и импортеры подакцизной группы товаров (алкогольная и сахаросодержащая продукция, табачные изделия), фактически осуществляя поставки данной продукции преимущественно в южные регионы республики, в соответствующих учетных базах фиксировали отклонение и отзыв грузосопроводительных документов.

В свою очередь, ответственные за контроль данных процедур, сотрудники Государственной налоговой службы, злоупотребляя своим служебным положением, только за 2024 год умышленно оставляли без внимания многочисленные факты отзыва и отклонения товарно-транспортных накладных на подакцизную группу товаров в Бишкеке общей стоимостью более 3,2 миллиарда сомов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.337 ч.3 УК КР (злоупотребление должностным положением) и проведены обыски в районных управлениях г. Бишкек Государственной налоговой службы, а также в Управлении по контролю крупных налогоплательщиков. Назначены соответствующие проверки, направленные на установление точной суммы ущерба, причиненного государству.

​По результатам проведенных следственных действий, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны начальники управлений Государственной налоговой службы "А.Р.", "Дж.У.", "А.Н." и "Т.А.", в установленные законом сроки им будет предъявлено обвинение,

а судом рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

​Госкомитет национальной безопасности считает необходимым обратить внимание общественности, что подобные факты злоупотребления должностным положением напрямую влияют на темпы развития экономики, создают условия и предпосылки для частичного ухода ее отдельных секторов в "тень" и отрицательно сказываются на общем благосостоянии граждан республики.

​ Следствие по данному уголовному делу продолжается, в рамках которого будет дана юридическая оценка действиям всех фигурантов уголовного дела, в том числе представителей бизнеса и других сотрудников Государственной налоговой службы, невзирая на должности, регалии и другие факторы.

О ходе и результатах расследования ГКНБ будет дополнительно информировать средства массовой информации", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/441258
Теги:
ГКНБ, ГНС, задержание, коррупция, Бишкек
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