"Видим РКФР в качестве крупнейшего центра экономического роста и инноваций"

В ближайшие годы мы вложим от $20 до 50 млн на развитие лизинга в Кыргызстане. Мы поменяем этот рынок в республике, сделав его высоко привлекательным как для заемщиков, так и для производителей оборудования и техники. Об этом на юбилее в честь 10-летия Российского-Кыргызского Фонда развития заявил его глава Артем Новиков.

Он отметил, что благодаря расширению инструментов поддержки бизнеса, внедрению инновационных технологий и осуществлению комплексного подхода в ближайшей перспективе видим РКФР в качестве крупнейшего центра экономического роста, инноваций и экспертизы, где формируются новые подходы к развитию бизнеса и взращиваются предприниматели странового и глобального масштабов.

"Ориентируясь на глобальные тренды и потребности национальной экономики, Фонд сможет продолжить свою миссию и укрепить позиции КР на глобальном рынке. Деятельность Фонда будет способствовать достижению цели кабмина по увеличению ВВП страны до $30 млрд к 2030 году. Десятилетие работы Фонда – история успеха, построенная на доверии, партнерстве, стратегическом подходе и кропотливом труде", - заверил Артем Новиков.