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В прокуратуру Айтматовского района сообщили о незаконной передаче земли

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- Светлана Лаптева
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Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР выявила нарушения законодательства в ходе проверки Айтматовского районного центра общей практики Таласской области.

В частности, в 2008 году земельный участок указанного центра площадью 0,62 га незаконно предоставлен гражданину Б.Д. Однако в государственном акте было включено и полностью указано 0,62 га земельной площади.

В результате по указанному факту был составлен акт и наложен штраф на основании статьи №434 Кодекса КР "О правонарушениях". Материалы также были переданы в прокуратуру Айтматовского района.


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URL: https://www.vb.kg/441264
Теги:
земельный участок, Таласская область, прокуратура
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