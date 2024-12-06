В прокуратуру Айтматовского района сообщили о незаконной передаче земли

Служба по земельному и водному надзору при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР выявила нарушения законодательства в ходе проверки Айтматовского районного центра общей практики Таласской области.

В частности, в 2008 году земельный участок указанного центра площадью 0,62 га незаконно предоставлен гражданину Б.Д. Однако в государственном акте было включено и полностью указано 0,62 га земельной площади.

В результате по указанному факту был составлен акт и наложен штраф на основании статьи №434 Кодекса КР "О правонарушениях". Материалы также были переданы в прокуратуру Айтматовского района.