Елена Чернышева: Прививка спасет ребенка от пневмонии и от осложнений

В стране идет рост заболеваемости органов дыхания у детей. По словам врачей, ежедневно в детскую больницу скорой медицинской помощи привозят до четырехсот детей в основном от нескольких месяцев до трех лет только с бронхолегочной патологией. Из них почти сорок ребятишек, наиболее тяжелых, госпитализируют, поскольку их состояние угрожает жизни. Остальных, если нет дыхательной недостаточности, после осмотра, рекомендаций родителям, оказания медпомощи при необходимости, назначения лекарств, отправляют домой. Практически во всех отделениях этой огромной больницы выделены палаты для детей с этой патологией, и тем не менее мест не хватает. А впереди еще сезон ОРВИ и гриппа.

О том, почему дети стали чаще болеть пневмонией, как защитить их от нее и других болезней органов дыхания, какие проблемы стоят перед отечественной педиатрией, рассказала в интервью vb.kg заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней КГМА имени И. Ахунбаева, кандидат медицинских наук, доцент Елена Чернышева.

Елена Алексеевна, болезней органов дыхания немало. С какими из них чаще всего поступают дети?

- Наиболее распространенные патологические состояния в педиатрии, особенно среди детей в возрасте до 3 лет – это пневмония, обструктивный синдром, бронхиолит - вирусное заболевание нижних дыхательных путей. Все эти заболевания чреваты серьезными последствиями для ребенка, если не остановить вовремя воспалительный процесс. Особенно опасен пневмококк для малышей первых двух лет жизни и детей, уже имеющих хронические заболевания органов дыхания. Пневмококки, попадая в организм, способны вызвать не только воспаление легких, но также нанести удар и по другим органам, приводя к отитам, конъюнктивитам, бронхитам, синуситам, менингитам и другим серьезным патологиям.

Некоторые болезни органов дыхания у детей, например, пневмония определяют структуру смертности, в первую очередь младенческой. По данным ВОЗ, четыре миллиона детей нашей планеты ежегодно заболевают пневмонией. Летальность от нее составляет 8–9 процентов в структуре детской смертности. Кыргызстан, к сожалению, не исключение. Поэтому дети с заболеваниями органов дыхания всегда требуют к себе повышенного внимания.

Как защитить легкие ребенка?

- Главной защитой была и остается профилактика развития респираторных инфекций путем вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции. Ребенок после пневмококковой вакцины не заболеет пневмонией. Это доказано учеными и многолетней мировой медицинской практикой. Более того, у него практически никогда не возникает отита, который коварен тяжелыми осложнениями, вплоть до полной потери слуха. Ученые также установили, что отит – это следствие пневмококковой инфекции.

Вакцинация от пневмококка внесена в Национальный календарь профилактических прививок и проводится ребенку до года. В нашей стране прививают детей вакциной, которая давно применяется во всем мире. Как педиатр с многолетним стажем, ответственно заявляю, что после нее нет осложнений и отрицательных реакций. Ее делают детям в самых продвинутых странах. У нас же немало родителей, которые категорически отказываются прививать своего ребенка по разным надуманным причинам, подвергая тем самым его смертельной опасности. Пневмония, повторяю, одна из основных причин смертности детей до трех лет и в Кыргызстане.

Другая распространенная причина роста болезней органов дыхания детей – инфекция в доме, которая передается им от взрослых. Например, пришли домочадцы с улицы, из школы, с работы, они контактировали с большим количеством людей, здоровались с кем-то за руку, и сразу - к ребенку, взяли на руки, еще и поцеловали, как это у нас принято. А у малышей до трех лет нет такого сильного иммунитета, как у взрослых, и они могут заболеть ОРВИ. Причем состояние ребенка, особенно маленького, может резко ухудшиться, вплоть до одного из самых грозных осложнений ОРВИ – воспаления легких.

Поэтому прежде чем подойти к ребенку, тщательно помойте руки, высморкайтесь и промойте нос соленой водой. Простая, но весьма эффективная защита: чайная ложка соли на стакан воды. И это должны делать все члены семьи – и взрослые, и дети постарше, если в доме есть маленький ребенок.

С чем связано развитие пневмонии у детей?

- Чаще всего – с поздним обращением, а потому с запоздалой диагностикой, неадекватным лечением или самолечением. Совсем недавно произошел просто жуткий случай, когда по вине родительницы умер ребенок, у которого развилась пневмония. Малыш с вечера температурил, кашлял, тяжело дышал, а к утру вроде заснул, перестал кричать. А у него уже началась гипоксия, он погибал, а мама думала, что заснул. И вместо того, чтобы если не ночью, то хотя бы утром обратиться с ребенком в больницу, она сначала отвела младшего в детсад, старшего отправила в школу, а потом только у нее дошли руки до самого маленького. В больницу его привезли уже в коме, со стенозом (сужением гортани), который принял необратимый характер.

Не случайно же и раньше, и сейчас врачи "скорой" обязательно приезжают на вызов к малышам до года. Главное в этой ситуации – успеть им помочь вовремя, поскольку через сутки, возможно, будет уже поздно.

Поэтому, если у ребенка до года появились кашель и насморк, поднялась температура, то его обязательно надо показать педиатру сразу же, потому что воспалительный процесс у детей в этом возрасте развивается стремительно. Если в легких нет хрипов, то его можно

лечить дома. Давать ему обильное питье, жаропонижающие средства, но только по рецепту врача и в той дозировке, которую он указал. Это очень важно! И закапывать в носик соленый раствор.

Но если на второй-третий день состояние ухудшилось, то это сигнал, что идет осложнение. И первый индикатор этого – не понижается температура, второй – появление одышки, ребенок стал тяжело дышать. Значит, он нуждается в немедленной помощи.

Елена Алексеевна, вы упомянули и про прививки против гриппа. Их делают и детям?

- Конечно, вакцинация от гриппа очень важна для них. Дети и в детсадах, и в школах ежедневно контактируют с большим количеством людей. А где большая скученность – там высокая заболеваемость. Дети больше, чем взрослые, подвержены заболеванию ОРВИ и гриппом. По статистике, вероятность заражения ребенка в 4-6 раз выше, чем взрослого. Во время болезни у детей чаще развиваются осложнения. Это могут быть, как я уже говорила, пневмония, круп, отит, приводящий к глухоте. И даже есть риск летального исхода.

В России, например, прививают от гриппа в школах, в поликлиниках. "Гриппол" можно и даже нужно делать не только детям школьного возраста, но даже годовалому ребенку. Она рекомендуется всем беременным женщинам, которые относятся к группе риска. Поскольку перенесенные ими ОРВИ, грипп очень часто отрицательно сказываются на развитии плода и здоровье будущего ребенка. Вакцина же обеспечивает надежную защиту и считается безопасной и эффективной, поддерживающей иммунную систему и взрослых, и детей.

Согласно реформе здравоохранения, такого огромного количества больных в стационаре, которое наблюдается детской больнице сейчас, быть не должно. Девяносто процентов из них должны наблюдаться в центрах семейной медицины. Почему случилось так, что везут детей именно в больницу? Получается, что не срабатывают должным образом ЦСМ?

- А вы спросите, почему не срабатывают ЦСМ. И я отвечу, потому что нет педиатров. Опытных профессионалов-педиатров, которые работали с большим желанием и которые хотели работать с детьми, сократили с введением семейной медицины. Терапевтов за три месяца обучили педиатрии, педиатров – терапии. И когда терапевты напрямую столкнулись с детьми первого года жизни и до трех лет, то оказалось, что знаний и опыта не хватает, особенно с назначением препаратов, дозировку которых надо рассчитывать строго на килограмм веса ребенка. Взрослому выписал рецепт: по таблетке три раза в день и все. С ребенком иначе. Терапевты не смогли усвоить педиатрию, да это и невозможно за три месяца! Поэтому терапевты стали направлять детей к педиатрам-терапевтам, у которых тоже были свои приписанные больные, нагрузка увеличилась в разы. И многие опытные квалифицированные педиатры ушли в частные центры.

Педиатров, согласно реформе, перестали обучать и в медицинских вузах. И, можно сказать, государственная педиатрия рухнула. Детей в большинстве ЦСМ лечить стало некому. Родители это тоже поняли, обратившись раз-другой за помощью. Поэтому и привозят своих чад в детскую больницу скорой медицинской помощи в любое время суток с направлениями из ЦСМ, а чаще без них. Не принять их без направления ни один врач не рискнет, потому что с ребенком может случиться все что угодно.

Мы провели опрос среди мам, почему они обратились за помощью в больницу, а не к семейному врачу. Одни честно признались, что не доверяют своему семейному доктору, другие остались недовольны качеством оказанной помощи, невниманием к ребенку. Третьи сказали, что в больнице ребенка посмотрят сразу несколько специалистов, возьмут анализы, если есть показания, сделают рентген и назначат правильное лечение. В ЦСМ сразу на прием, допустим, к ЛОР-врачу сразу не попадешь, к нему надо записываться на прием.

Я ни в коей мере не хочу умалить заслуги коллег-терапевтов, большинство из которых прекрасные специалисты в своей области, но не в такой сложной, особенной области, как педиатрия.

И сейчас, слава Богу, в стране начали готовить будущих врачей-педиатров. Старается и Минздрав, открыв год назад детскую специализированную консультативную поликлинику в Бишкеке. Но, к сожалению, уровень заболеваемости среди детей не снижается, а, наоборот, имеет тенденции к повышению. По распоряжению Минздрава на прием в детскую больницу приходят по два врача из ЦСМ, чтобы снизить нагрузку на врачей. Специалисты нашей кафедры также в любое время консультируют больных детей с различными заболеваниями.

Может быть, чтобы снизить уровень заболеваемости, надо сделать пневмококковую вакцину обязательной для всех?

- Так или иначе, в современном мире прививки – это вопрос выбора. Просто люди забывают о том, как опасны дифтерия, менингит, полиомиелит, что такое коклюшный кашель у грудного младенца и другие инфекции, победить которые удалось только благодаря вакцинам. Нынешняя вспышка кори произошла среди детей, не привитых своевременно от нее. Дети, которые попадают в больницу с воспалением легких, тоже не вакцинированы от пневмонии, иначе они никогда бы не заболели. А болезнь переносится ими очень тяжело. Но что примечательно, после вспышки кори родители, которые были настроены категорически против прививки, изменили свое мнение. Поэтому нам, врачам, необходимо укреплять доверие к вакцинам, объяснять родителям, что прививка не принесет вреда здоровью их ребенка, наоборот, спасет ему жизнь.