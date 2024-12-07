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Эксперт объяснил, что стоит за заявлением Пашиняна о выходе из ОДКБ

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- Светлана Лаптева
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Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна не будет состоять в ОДКБ, - это выброс негативных эмоций, а не окончательное решение. В этом уверен политолог Евгений Михайлов.

Эксперт считает, что Ереван пытается извлечь выгоду из своей позиции - Армения громко угрожает выходом из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но при этом страна не предпринимает конкретных действий для прекращения взаимоотношений с объединением.

По словам политолога, пока заявления Пашиняна, пусть и резкие, не приводят ни к каким последствиям.

"Армению никто не подталкивает к выходу. Россия как бы надеется, что Ереван поменяет свою позицию, а Пашинян фактически говорит, что "вы нас достали", но при этом не выходит из ОДКБ. Так что пока это только дипломатическая переброска негативными эмоциями", - цитирует Евгения Михайлова "Инфо24".

Политолог напомнил, что прекращение членства в ОДКБ приведет к проблемам с получением доходов от ЕврАзЭС для Еревана.

4 декабря Никол Пашинян заявил, что взаимоотношения Армении и ОДКБ перешли точку невозврата. Президент Армении объяснил, что страна "заморозила" свое участие в объединении.

Саммит ОДКБ с участием стран-членов объединения прошел в Астане в ноябре. Премьер-министр Армении в мероприятии участия не принимал.

ОДКБ - региональная межгосударственная организация, объединяющая Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. Задача ОДКБ - защитить страны-участницы от вооруженной агрессии.

Источник: news.mail.ru


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URL: https://www.vb.kg/441277
Теги:
ОДКБ, Армения
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