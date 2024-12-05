В Самарканде обсуждают мирное использование атомной энергии

В Самарканде начала работу международная конференция, посвященная мирному использованию атомной энергии и её значению для устойчивого развития стран. В мероприятии принимают участие представители различных стран, включая ведущих экспертов и международных организаций.

Приветствуя участников, пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов зачитал обращение Шавката Мирзиёева, в котором глава государства отметил, что Узбекистан зарекомендовал себя как надежный партнёр МАГАТЭ, и активно развивает сотрудничество в сфере ядерной медицины, технологий и энергетики для достижения целей устойчивого развития.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов рассказал о планах страны по внедрению атомной энергетики, как источника экологически чистой энергии, включая изучение малых модульных реакторов. Директор Агентства по атомной энергии при кабинете министров Узбекистана Азим Ахмедхаджаев добавил, что развитие атомной энергетики позволит не только укрепить экономическую стабильность региона, но и создать образовательные программы для подготовки специалистов международного уровня.

В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что мирное использование атомной энергии позволяет решать глобальные вызовы и открывает новые горизонты для государств, а глава Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон отметила важность международного взаимодействия в лицензировании, финансировании и повышении ядерной безопасности, что является основой устойчивого развития.

На конференции обсуждаются ключевые вопросы финансирования проектов, обеспечения ядерной безопасности и роли атомных технологий в достижении целей устойчивого развития. Особое внимание уделяется международному сотрудничеству, взаимодействию с такими организациями, как Всемирный банк, и обмену опытом между странами региона.

Как отмечают организаторы, это мероприятие станет важным шагом на пути к популяризации и развитию мирного использования атомной энергии во благо всех участников и для устойчивого развития мировой экономики.